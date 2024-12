Il tecnico commenta il successo ottenuto a Figline. Becattini, tre punti davanti a Sarri: "Terranuova ora non fermarti»

Un Terranuova corsaro è riuscito ad espugnare il Del Buffa di Figline. Una vittoria pesante per Sacconi e soci, che non vedevano i tre punti dal match casalingo contro il Siena dello scorso 2 novembre. Un colpaccio che porta la firma dell’ex di turno, Christian Iaiunese. "È stata una vittoria importante - ha commentato l’allenatore del Terranuova, Becattini - Nel Figline ci sono cresciuto e tornarci dopo tre anni fa un effetto strano. Tornando a quello che si è visto in campo, i ragazzi hanno gettato finalmente il cuore oltre l’ostacolo". Partita con il pubblico delle grandi occasioni, visto che in tribuna ad assistere all’incontro c’erano pure Maurizio Sarri e suo padre Amerigo. I biancorossi sono riusciti a tornare in pista, ma il trainer ha sottolineato che la stagione è ancora lunga e domenica prossima attenzione all’ultima giornata del girone di andata, con la Sangio. "L’obiettivo che ci siamo prefissati - ha aggiunto il tecnico - è quello di dimostrare che possiamo restare in questa categoria. Abbiamo portato via tre punti preziosi, ma non dimentichiamo che c’è tutto un girone di ritorno da giocare in cui dovremo fare molto bene. I punti che abbiamo guadagnato a Figline sono fondamentali soprattutto per tenere alto il morale del gruppo. Questo ci consentirà di preparare al meglio la partita di domenica contro la Sangiovannese".

Francesco Tozzi