Il tecnico della Sangiovannese analizza l’ultimo successo. "Sono tre punti molto pesanti». Bonura però non si accontenta

Un successo che va ben oltre il valore dei tre punti conquistati. La Sangiovannese è tornata da Trestina con l’intera posta in palio, al termine di una gara dai due volti dove nella ripresa i ragazzi di Marco Bonura hanno premuto, fin da subito, il piede sull’acceleratore passando in vantaggio dopo nemmeno un minuto e, anche grazie alle parate di Barberini, stretto ai denti fino agli istanti di recupero durante i quali Bocci ha messo al riparo il risultato. Classifica che ora sorride sommato al morale altissimo in vista delle prossime tappe, tra tutti l’incontro di domenica con il Grosseto.

Marco Bonura è infatti entusiasta, in particolar modo, di questo principale aspetto: "Mi aspettavo una gara del genere, sapevo la forza del Trestina così come non è stato facile giocare su un terreno allentato nel mezzo al campo che ha più volte frenato il gioco delle due squadre. È un successo che ci dà un morale altissimo, soprattutto al termine di una giornata che ha visto risultati anche sorprendenti nelle zone basse di classifica. Questo a testimoniare come l’attenzione dovrà essere sempre tenuta molto alta".

Sempre a riguardo della partita di domenica è stata fatale la sconfitta per Simone Calori, l’ex azzurro è stato sollevato dall’incarico di allenatore nella mattinata di ieri.

Massimo Bagiardi