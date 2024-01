Il tecnico è amareggiato. "Devo parlare con i ragazzi. Anch’io sono sorpreso»

"Voglio parlare con i ragazzi". Il tecnico Davide Del Nero non nasconde la delusione dopo la partita persa contro il Camaiore. Non tanto per il risultato, e neppure per le ripercussioni sulla classifica (con i tre punti conquistati, i padroni di casa hanno messo la freccia proprio sulla Massese): quel che non va giù a Del Nero è la prestazione impalpabile della squadra. "Cosa vogliamo commentare? La partita l’abbiamo vista tutti – le sue parole –; abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Nella mia gestione, una squadra che gioca una gara del genere non l’avevo mai vista. Sono rimasto sorpreso anch’io e me ne assumo tutte le responsabilità. Ora dovrò parlare con i ragazzi: non abbiamo assolutamente giocato, siamo stati in balia dell’avversario per tutti i 90 minuti. E meno male che è finita 2-0, perché non abbiamo creato, non abbiamo fatto un tiro in porta e non abbiamo costruito i presupposti per cercare di rimetterla in piedi. Siamo finiti in balia del Camaiore, ed è stato giusto così". La sconfitta fa il paio con la fine della striscia positiva di Buffa: il bomber veniva da nove partite di fila in cui si era iscritto al tabellino. Al Comunale di Camaiore, invece, è rimasto a secco. "È il nostro terminale principale ed è stato il goleador di tutte le vittorie che abbiamo ottenuto – analizza Del Nero –; stiamo lavorando per trovare soluzioni alternative. Oggi è venuto fuori il peggio del peggio, e quando si gioca così, perdere è inevitabile". Tra le cose da rivedere, c’è pure il gol che ha sbloccato la contesa: ancora una volta, la Massese è stata punita da palla inattiva. "È diventata una sorta di psicosi. Noi proviamo a sistemare le cose: chi mettere sul corto, chi sul palo, cambiando se le cose non vanno, e sistematicamente prendiamo gol. La Massese l’ha fatta il Camaiore – continua Del Nero – e in queste condizioni, recuperare la partita diventa dura. Il futuro? Dobbiamo rimetterci in carreggiata: ci sta di perdere, ma non con questo atteggiamento. Non mi piace, non sono queste le squadre di Del Nero. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi – conclude il tecnico apuano – che ci hanno sostenuto dal 1’ al 90’ e non hanno mai smesso di applaudirci".