Il tecnico. Mariotti amaro non cerca alibi: "Io unico responsabile del ko»

"La colpa è mia: non ho allenato bene i ragazzi e non li ho preparati adeguatamente per questa partita. Detto questo, il Ravenna è assolutamente di un’altra categoria: sono stati nettamente più forti di noi e meritano di salire in serie C, anche per quello che è successo sul finale della passata stagione". Dopo la batosta incassata nella prima gara del 2025 e del girone di ritorno del campionato, Marco Mariotti si prende tutte le responsabilità. Sia per le scelte tecniche, sia per le soluzioni tattiche adottate in sede di avvicinamento alla sfida per provare a contrastare quella che si è confermata essere una vera e propria corazzata per la serie D. "L’unico responsabile - afferma il tecnico laniero - per questa sconfitta sono io. Mi brucia solo il fatto di averli attesi invece che aggredirli. Magazzù in panchina inizialmente? Volevo tenermi un cambio in più a disposizione, viste le assenze che avevamo. Barbuti è da valutare giorno dopo giorno, mentre Girgi e Preci contiamo di recuperarli per la prossima gara, nella quale tornerà anche Pizzutelli". In una giornata amara, l’allenatore dei biancazzurri prova comunque a trovare delle notizie positive. "Ad esempio il debutto di Robi, che al pari di Danesi è ormai in pianta stabile in Prima Squadra. Senza dimenticarci dei recuperi di Galliani e Matteucci".