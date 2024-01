Il tecnico Novelli. "Gruppo concentrato ed entusiasta. E i nuovi si sono integrati bene»

"La squadra ha interpretato una buona gara sotto l’aspetto mentale e dell’attenzione. E ha meritato di portare a casa i tre punti. Ancora non abbiamo fatto niente, rimaniamo concentrati continuiamo a lavorare". E’ ovviamente soddisfatto, ma rimane sul pezzo e cerca di tenere sulla corda i suoi ragazzi, Raffaele Novelli, allenatore del Prato, dopo il successo per 2-1 ottenuto col Carpi. Una vittoria arrivata al termine di una partita con poche sofferenze: "Siamo partiti nel modo giusto, indipendentemente dall’avversario che ha qualità. Ho provato a cambiare qualcosa visto che durante le feste abbiamo avuto sempre 7-8 giocatori per influenza – commenta ancora il tecnico -. Con la difesa a 3 sembravamo avere maggiore solidità. Da qualche settimana i ragazzi vivono preparazione gara e spogliatoio in maniera differente. Si è riformato un gruppo solido e il gioco è più collettivo. Le individualità vanno bene se si mettono al servizio della squadra". E poi si guarda al futuro e alla necessità di uscire dalla zona retrocessione: "Abbiamo dimostrato di avere entusiasmo. Non abbiamo bisogno di musi lunghi. Serve predisposizione a soffrire nei momenti di difficoltà, che anche oggi ci sono stati – conclude Novelli -. I nuovi arrivati sono buoni giocatori con qualità umane e calcistiche e si sono integrati con predisposizione al lavoro e umiltà. L’unica arma che abbiamo per dare risposte è il rettangolo di gioco e quindi serve la giusta continuità di risultati".

L. M.