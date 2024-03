Il tecnico prosperi. "Il rientro di Gagliardi ha dato sicurezza»

Fabio Prosperi, tecnico della Pianese, dopo il successo sul Montevarchi ha parlato in sala stampa. "Nel primo tempo potevamo fare altri gol – ha detto l’allenatore bianconero – così come nella ripresa potevamo chiudere la partita sul 5-1. Poi abbiamo subìto il 4-2, forse su autogol e ci siamo spaventati. Il 4-3 nasce da un evidente fallo su Simeoni. Poi, come detto, c’è venuta un po’ di paura ma abbiamo portato a casa un’altra vittoria importante. E’ normale che dobbiamo crescere nei frangenti emotivi della partita perchè abbiamo subito due o tre situazioni banali".

Oltre alla vittoria e al primo tempo scintillante la nota lieta è stata il ritorno del capitano. "Sì, come nota positiva da sottolineare il rientro di Gagliardi nel finale di gara che ci ha dato quella serenità e quella sicurezza che ci hanno consentito di portare la partita al sicuro. Dobbiamo crescere nell’aspetto emotivo – ha concluso il tecnico - ma abbiamo meritato la vittoria. Da domani iniziamo a lavorare per San Donato, da ora in poi saranno partite difficili per tutti".