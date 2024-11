Il tecnico. Tre punti, missione compiuta: "Un successo per restare in corsa»

"Una vittoria meritata sotto tutti gli aspetti. Sono molto contento della prestazione della squadra, che fino all’ultimo ha voluto fortemente portare a casa questi tre punti". E’ ovviamente soddisfatto, a fine partita, Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il successo per 3-1 ottenuto contro il Tuttocuoio. "Bene chi ha iniziato la partita. Bene chi è subentrato e ci ha dato la giusta dose di freschezza per riuscire a portare fino in fondo il risultato – insiste il tecnico pratese –. Ho apprezzato molto il fatto che la squadra abbia saputo reagire dopo aver incassato il gol del pareggio in avvio di ripresa e abbia fatto di tutto per vincere la partita, senza accontentarsi". Unica nota dolente il solito gol preso, forse in maniera evitabile: "Quel gol potevamo assolutamente evitarlo. Mi ha fatto innervosire molto. Abbiamo concesso una punizione stupida e sulla palla a spiovere in area non siamo stati impeccabili – conclude Settesoldi –. Ad ogni modo contava tornare ai tre punti e lo abbiamo fatto. Siamo ancora in corsa, al pari di tutte le altre contendenti nella lotta salvezza, che oggi (ieri, ndr) hanno vinto con avversari difficili. Abbiamo davanti una settimana per prepararci al meglio e con maggior serenità in vista del derby col Prato, che sarà un’altra partita molto particolare per noi e di grande importanza per entrambe le formazioni, vista la posizione di classifica". L.M.