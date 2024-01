Il tema della sfida. Sarà confronto tra le difese top dell’intero girone

Si preannuncia tosta, la sfida di domani al Berni di Badesse: ad affrontarsi la prima e la terza forza del girone e anche le due squadre che vantano le migliori difese del raggruppamento. Il Terranuova Traiana è la formazione che ha subìto meno reti, in 21 partite, soltanto 9 (una sola in casa, 14 clean sheet); la Robur ne ha prese 13 in 20 turni (al terzo posto il Signa con 15 gol incassati). La squadra di Magrini mantiene però il titolo di miglior attacco del raggruppamento: 43 i centri. A seguire Scandicci e Mazzola con 32 e proprio Terranuova Traiana, Nuova Foiano e Sinalunghese a 26. Se la Robur non ha mai perso dall’inizio, una striscia di risultati positivi da record, anche la squadra valdarnese non scherza: i biancorossi non perdono da 9 turni. Il miglior marcatore della squadra di Becattini è Alessio Sacconi, con 6 centri (è stato lui all’andata, a realizzare l’1-1).