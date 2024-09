Il test. Trodica e Maceratese pareggiano

TRODICA

1

MACERATESE

1

TRODICA: Isidori, Orazi (21’ pt De Martino (26’ st Paoloni), Greco, Ciucci (15’ st Merzoug), Ciaramitaro (1’ st Marcaccio), Guedak, Gobbi (32’ st Gabrielli), Emiliozzi, Voinea (21’ st Chornopyshchuk), Becker (15’ st Balloni), Bonvin (21’ st Candia). A disposizione: Vesprini, Santandrea, Candia, Prugni, Cataldi, Zafar, Merzoug. All: Buratti.

MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia (15’ st Sciarra), Nicolosi (15’ st Vanzan), Mastroippolito, Lucero, Bracciatelli (15’ st Bongelli), Oses (15’ st Ruani), Gomis, Cognigni (15’ st Vrioni) Albanesi (10’ st Nasic), Compagnucci (15’ st Cirulli). A disposizione: Sansaro, Raffaelli, Marchionni, Nasic, Marchegiani, Consoli. All: Possanzini.

Arbitro: Albertini.

Reti: 42’ Bonvin, 4’ st Albanesi.

Note: Ammoniti Ciucci, Bongelli, Merzoug.

Un test vero in cui alle squadre non è affatto mancata la determinazione che ha spinto a far sì che il confronto finisse un po’ prima del dovuto. Le formazioni hanno giocato con buona intensità, i biancorossi hanno inizialmente creato un paio di occasioni, ma è stato il Trodica a passare in vantaggio quando al 42’ Becker ha offerto un buon pallone a Bonvin sul cui rasoterra Gagliardini non ha potuto fare nulla. La squadra di Possanzini è partita bene nella ripresa e Albanesi, su lancio lungo di Lucero, ha fatto vedere cosa sa fare nell’uno contro uno liberandosi dell’avversario e trovando poi la via della rete. La gara è stata anche tanto spezzettata. Adesso in casa biancorossa si pensa alla partita di domenica quando la Maceratese riceverà in Coppa Italia il Montefano, molto probabilmente sul neutro di Recanati perché lo stadio del capoluogo è ancora al centro dei lavori.