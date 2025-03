Il torneo della tradizione scatterà come sempre il primo aprile. ’Chaltron’s Cup’ al top. Goliardia senza tempo

Nella classica e goliardica data del 1° aprile si alza il sipario sulla prestigiosa ‘Chaltron’s Cup’ che è stata presentata in Palazzo Vecchio. Manifestazione nata nel 1964 dall’iniziativa spontanea di un gruppo di studenti del liceo classico Dante, che trasformarono le sfide improvvisate in piazza della Vittoria in un torneo vero e proprio. In questa edizione saranno 10 le squadre a contendersi il titolo con conclusione delle sfide prevista a metà luglio, con una lunga serie di incontri che si disputano sui campi della società Laurenziana calcio in via di Caciolle.

La partita inaugurale è il programma martedì 1° aprile alle 21 e vedrà in campo gli Infingardi, campioni in carica, opposti ai Lezzoridi. Il regolamento del torneo prevede che la somma delle valutazioni degli 11 giocatori in campo non può superare 48. Ogni giocatore viene valutato da 1 a 10 in base ai propri mezzi tecnici (o alla loro totale assenza). La stima non si riferisce solo al livello attuale, ma anche a parametri come stile di gioco, atteggiamento, età e fedeltà allo spirito ‘chaltroniano’. Questa regola garantisce l’equilibrio tra le squadre, ma soprattutto rende possibile che formazioni imbottite di ‘scarponi’ possano battere avversari teoricamente superiori. Inoltre il risultato delle partite è calcolato in base alle valutazioni totali di squadra che influiscono sul numero di reti assegnate. Dal 1964 ad oggi, oltre duemila giocatori hanno partecipato alla Chaltron’s. Una vera e propria comunità, trasversale alle età, che si ritrova ogni primavera per condividere passioni e ricordi.

"Una manifestazione che ha un forte legame con il senso di appartenenza del liceo Dante e di piazza della Vittoria - ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini -. Un appuntamento all’insegna del calcio come strumento per stare insieme e divertirsi, e che è riuscito, con il passare degli anni, a diventare una tradizione di tutta la nostra città. Faccio i complimenti a chi ha portato e sta portando avanti un evento così bello e coinvolgente. Da ricordare la spettacolare ‘Partita Doppia’ con 44 giocatori in campo contemporaneamente e in passato la ‘Partita Subbuteo’ durante il Covid".

Francesco Querusti