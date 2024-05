Il torneo di calcio a 5 al centro sportivo della società Olmoponte-Santa Firmina. Don Paolo, il calciatore diventato parroco. Gli amici in campo con la Nazionale sacerdoti

AREZZO

È stata una giornata di sport dedicata alla memoria di Don Paolo De Grandi quella che si è tenuta ieri pomeriggio nel centro sportivo della società Olmoponte-Santa Firmina. Il sacerdote, scomparso otto fa, viene ricordato annualmente con un torneo di calcio a cinque tra squadre amatoriali, visto che è stato in giovane età un calciatore a buoni livelli, fino a militare nelle giovanili dell’Hellas Verona, essendo lui nativo di Gazzo Veronese. Un grave incidente d’auto ne compromise la carriera, poi arrivò la vocazione e il trasferimento ad Arezzo, diventando parroco della chiesa di Campoluci. La sua passione per lo sport e per il calcio in particolare era divenuta veicolo di aggregazione e crescita per i ragazzi della sua parrocchia e il ricordo di Don Paolo è sempre rimasto indelebile fino a oggi, grazie anche a questo torneo in sua memoria che per l’edizione 2024 ha visto sfidarsi la selezione Sacerdoti di calcio, la neonata formazione dei preti aretini Clericus Arretium, gli Amici di Don Paolo, la Gendarmeria del Vaticano, Calcio Champagne Arezzo, progetto dell’Olmoponte-Santa Firmina per i ragazzi meno fortunati, e infine la Polizia di Stato, organizzatrice dell’evento e legata a Don Paolo in quanto ex cappellano della Questura di Arezzo.

Dopo il torneo, all’Hotel Minerva si è svolto anche un convegno dal titolo "Il vangelo attraverso il calcio – Don Paolo De Grandi il sacerdote calciatore". Il ricavato dell’evento sarà donato alla Caritas di Arezzo e alla AIL di Arezzo Federico Luzzi Onlus. Per la cronaca, il torneo iniziato nel pomeriggio e conclusosi intorno alle 19 di ieri è stato vinto dalla formazione degli Amici di Don Paolo, primi in classifica al termine del girone all’italiana con 11 punti, uno in più della squadra della Polizia di Stato. Bene anche nazionale Sacerdoti e la Gendarmeria vaticana con 9 e 8 punti. Chiudono la classifica la squadra dei preti aretini Clericus Arretium con 3 punti e quella del progetto Calcio Champagne con un punto.

Luca Amorosi