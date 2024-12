Il Torneo scalda i motori. Le novità dell’edizione 75

Quarantadue anni fa, nell’estate del 1982 prima di vincere – l’anno successivo – uno storico scudetto della Roma, con la maglia verdeoro del Brasile fece tremare gli azzurri di Enzo Bearzot nella sfida al mondiale di Spagna... Paulo Roberto Falcao è stato un grande giocatore del Brasile, cresciuto nell’International di Porto Alegre. Fin qui la storia. Il presente è che i suoi ‘nipotini’ saranno presenti per la prima volta alla 75ª Viareggio Cup che prenderà il via il prossimo 17 marzo.

A cento giorni dal via della manifestazione “tre quarti di secolo” il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi ha ufficializzato questa presenza di prestigio. "Spero che ne arrivino altre nei prossimi giorni – ha aggiunto –: abbiamo invitato tutte le squadre italiane, alcune come Torino, Sampdoria, Sassuolo e Rappresentativa di serie D hanno già confermato la loro presenza, altre lo hanno fatto solo verbalmente".

Sarà presente la squadra campione in carica, il Beyond Limits: lo storico successo della formazione nigeriana ha scatenato i club africani, pronti a marciare... su Viareggio con la speranza di trovare un posto nel palinsesto del torneo. "Avremo come sempre squadre americane e australiane, il bello del calcio è proprio nel messaggio universale che arrivano dal campo: il Cgc Viareggio da questo punto di vista è stato sempre all’avanguardia".

Ma ci sono altri aspetti che hanno fatto di questa giornata – a 100 giorni dall’inizio della manifestazione – un contenitore di speranze e di notizie. "Spero che la finalissima – ha detto il presidente Palagi – possa essere disputata allo stadio dei Pini: i lavori sono ancora in corso, ma spero che si arrivi a quel traguardo... Sarebbe come rientrare a casa. La gara inaugurale si giocherà a Torre del Lago, ma bisogna che il terreno sia messo nelle condizioni di ospitare una partita di una gara internazionale, per di più ripresa da Rai2".

Dulcis in fundo, il torneo di Viareggio avrà un altro palcoscenico, semplicemente utilizzando lo storico brand: il Cgc Viareggio ha concesso l’utilizzo alla Albitsol Foundation, una società albanese rappresentata da Vasenka Rangu Leka che in collaborazione con l’Università di Tirana diretta dal rettore Agron Kasa e alla Federcalcio del ‘paese delle aquile’ del presidente Armand Duka (che ha come direttore tecnico il tecnico italiano Fulvio Pea, protagonista in panchina alla Viareggio Cup con la Sampdoria e l’Inter) organizzerà nel mese di giugno 2025 un torneo giovanile, il “Tirana by Viareggio Cup 2025”. "Il nostro obiettivo – ha spiegato Palagi – è quello di organizzare una supercoppa tra la vincitrice del torneo in Albania con la Viareggio Cup".