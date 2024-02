Il tradizionale appuntamento organizzato dall’Enotria. Entra nel vivo la Bracco Cup, vetrina per baby calciatori

Prosegue l’edizione numero 43 del torneo Bracco Carletto Annovazzi, manifestazione organizzata dall’Enotria dedicata alla categoria Under 14. Iniziata il primo febbraio, la kermesse ha inaugurato giovedì sera la seconda fase: sono 28 le squadre maschili e 12 quelle femminili, coinvolte ormai da nove anni nella Woman’s Football, la cui finale andrà in scena in concomitanza con quella maschile il prossimo 21 marzo. L’evento punta a offrire alle migliori compagini del calcio dilettantistico lombardo un palcoscenico speciale dove sfileranno anche settori giovanili di squadre professionistiche come Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in campo a partire dai quarti di finale previsti per il 7 marzo, mentre il Monza e l’Albinoleffe giocheranno contro Lombardia Uno e Sangiuliano City giovedì prossimo. "Il torneo Annovazzi con il tempo ha mutato la sua denominazione in Bracco Cup per suggellare i forti legami tra Enotria e l’omonimo Gruppo il cui sostegno si concretizza attraverso i progetti rivolti ai giovani", le parole del presidente dei rossoblù Giuseppe Aporti. Il prossimo appuntamento al centro sportivo di via Cazzaniga a Milano è fissato per il 15 febbraio: oltre alle due partite delle 19:45 con Monza e AlbinoLeffe, alle 21 andrà in scena il classico tra l’Aldini e i padroni di casa. In contemporanea Ponte San Pietro-Accademia Inter.

Ilaria Checchi