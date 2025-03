Il Trebbo rischia sul campo della Comacchiese

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi pomeriggio, alle 14,30, per la dodicesima giornata di ritorno. Al contrario dei pronostici iniziali, il girone C si sta rivelando più equilibrato del previsto e, a testimonianza di ciò, vi sono sei squadre in vetta separate da appena sei punti.

In questi ultimi cinque turni potrà dunque succedere di tutto anche perché quelle là davanti stanno faticando più del previsto e non è un caso che, delle prime sei, solamente una sia riuscita a vincere in occasione dell’ultima giornata.

Ma venendo alle sfide di oggi, la coppia di capoliste formata da Comacchiese (53) e Mesola (53) è attesa da sfide casalinghe: i primi ospiteranno il Trebbo (26) mentre i secondi se la vedranno con l’Atletico Castenaso (28).

Anche la coppia di terze composta dal Valsetta Lagaro (51) e Bentivoglio sarà impegnata in gare tra le mura amiche: il team appenninico se la vedrà contro il fanalino di coda Junior Corticella (23) mentre i rossoblù affronteranno il Casumaro sul sintetico del ‘Biavati’ di Corticella (fischio d’inizio alle 17).

L’ottava della classe Faro Gaggio (41) sarà di scena sul terreno di gioco del Consandolo mentre la nona Msp (40) è attesa del derby tutto bolognese contro il Petroniano (35).

Il Felsina (26) farà visita al Masi Torello (23) in quello che è, a tutti gli effetti, un fondamentale scontro salvezza mentre per tornare ai piani alti Valsanterno (48) e Centese (47) se la vedranno rispettivamente con Portuense (29) e X Martiri (38).