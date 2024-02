Il Trofeo Toscana Marco Orlandi torna: le Rappresentative Provinciali Allievi e Giovanissimi pronte a scendere in campo

Il Trofeo Toscana Marco Orlandi riservato alle Rappresentative Provinciali Allievi per i nati nel 2008 e Giovanissimi per i calciatori nati nel 2010 torna ufficialmente a partire da domenica 28 aprile. Dopo lo stop forzato a causa del periodo Covid, le Rappresentative di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena scenderanno di nuovo in campo con l’obiettivo di raggiungere Rufina per la finalissima in programma sabato 1 giugno. La formula è la stessa per entrambe le categorie. Suddivise in due gironi da cinque, tutte le squadre del girone si incontreranno tra di loro in un match di solo andata.

I criteri di passaggio del turno prevedono, in ordine: maggior numero di punti; a parità di punti, miglior differenza reti; a parità di differenza reti, maggior numero di reti segnate; a parità di reti segnate, farà fede l’esito dell’incontro diretto; nella ipotesi di completa parità fra le squadre interessate, si procederà per sorteggio a cura del Comitato Regionale. Ad accedere alla semifinali (che si terranno domenica 26 maggio in campo neutro) saranno le prime due classificate di ogni girone, con la prima del girone A che affronterà la seconda del girone B e la prima del girone B che affronterà la seconda del girone A.