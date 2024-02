Il Tuttocuoio marcia lento. E sente il fiato sul collo

TUTTOCUOIO

0

CAMAIORE

0

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini (41’ st Fino), Papi, Rossi, Severi, Princiotta, Centnze, Caggianese (20’ st Turini). All. Sena.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, Velani, D’Alessandro, Amico, Geraci (35’ st Kthella), Biagini (28’ st Ricci), Da Pozzo (23’ st Imbrenda). All. Cristiani.

Arbitro: Raciti di Siena.

IL SECONDO pareggio consecutivo costa altri due punti alla capolista Tuttocuoio, che ora comincia a sentire il fiato sul collo della rimonta messa in atto dalla Cuoiopelli, passata in 180’ da -6 a -2 e con lo scontro diretto, a Ponte a Egola, in calendario tra altri 5 turni. Lo 0-0 col Camaiore, primo punteggio casalingo del genere per la squadra di Sena in una giornata, la 5a di ritorno, che non ha fatto registrare gol a favore delle formazioni che giocavano in trasferta, rispecchia l’andamento di una gara effettivamente priva di emozioni e di occasioni clamorose e filata via in maniera sostanzialmente equilibrata. Anche se la partenza sembrava di tutt’altro genere visto che dopo pochissimi minuti i padroni di casa hanno protestato per un presunto tocco di mano in area su un traversone di Rossi non ravvisato dal direttore di gara. Ma è stata solo un’illusione, perché poi si fa davvero fatica a segnalare un’ occasione degna di nota, con il primo tempo vivacizzato, si fa per dire, da una conclusione di Da Pozzo fuori (13’) e una svirgolata di Biagini su corta respinta di Carcani (44’). Nella ripresa il Tuttocuoio ha dovuto fare i conti con un avversario settimo in classifica e comunque brillante sul piano atletico, che è riuscito a chiudere ogni varco a Rossi e compagni. I quali hanno provato a sorprendere Barsottini con una conclusione di Marcon (14’) terminata però abbondantemente a lato e una di Rossi (25’) terminata di poco alta sopra la traversa. Troppo poco per meritarsi i tre punti.

s.l.