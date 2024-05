Il valzer degli allenatori. Victor e United cercano un nuovo timoniere

Le vacanze sono già iniziate, almeno sul campo. Ma nelle stanze dei bottoni, in casa Victor San Marino e United Riccione, c’è comunque parecchio da lavorare. Pensando al prossimo campionato di serie D. Pensando a quello che c’è da salvare, quello da rivoluzionare e quello da tenersi stretto. Una cosa accomuna in questo momento Victor e United, le due squadre di casa nostra che la stagione che si è appena conclusa l’hanno mandata in archivio in maniera molto diversa: l’allenatore. Perché i due club biancazzurri sono entrambi a caccia di un tecnico da cui ripartire. Sul Titano Stefano Cassani ha dato l’addio già prima che avessero inizio i playoff, comunicando la sua decisione, dopo due stagioni, di non proseguire con i biancazzurri. Ha voltato pagina il giovane allenatore romagnolo che a San Marino si è tolto qualche bella soddisfazione vincendo prima il campionato di Eccellenza, poi trascinando i titani ai playoff. Il cambio di proprietà, con l’arrivo nella piccola Repubblica del nuovo presidente Montanari, ha evidentemente velocizzato una decisione che, comunque, sembrava già ipotizzabile. Il Victor si trova, così, a doversi mettere a caccia di un nuovo timoniere. Che sappia raccogliere un’eredità importante. È chiaro che a fare la differenza saranno i piani e gli obiettivi dei nuovi vertici del club. È presumibile che la nuova dirigenza riparta da dove ha lasciato, da quel gruppo di giocatori che ha stupito tutti.

Non con lo stesso entusiasmo è finita la stagione dello United Riccione. Anzi, si è chiusa con un sospiro di sollievo, dopo la salvezza conquistata ai playout. Una gara che ha racchiuso tutte le difficoltà incontrate dai biancazzurri nella stagione che si è appena conclusa e che di certo non ha rispettato le attese. E anche lo United presumibilmente cambierà guida tecnica. Difficile pensare che il presidente Cassese confermi mister Utro, terzo allenatore ingaggiato nell’ultimo campionato (dopo Pulzetti e Riolfo, entrambi esonerati). E, sentendo i ben informati, il numero uno campano non sembra aver abbandonato l’idea di portare in riviera, dal Titano, proprio mister Cassani. Che però sembra destinato a quel Fiorenzuola che ha appena, a malincuore, salutato il calcio professionistico.