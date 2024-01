Il valzer delle panchine. Boccioletti guiderà il Mombaroccio

Nella giornata di oggi il Santa Veneranda (Prima categoria) dovrebbe comunicare il nome del nuovo allenatore, nel frattempo la polisportiva ringrazia il trainer uscente Alberto Bellagamba per l’impegno e la serietà messi in campo e gli augura le migliori fortune sportive. La Castelfrettese (Promozione) dopo aver chiuso consensualmente il rapporto con l’allenatore Gianluca Fenucci ha dato ieri l’incarico di guidare la squadra ad Alessandro Carta reduce da una stagione e mezza alla guida dell’Atheltico Tavullia. In Seconda categoria mister Gastone Boccioletti (ex Urbinelli) ha sostituito Cesaretti alla guida del Real Mombaroccio.