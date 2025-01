Il verdetto della seconda giornata. Sabato tocca ai Primi calci. Il Trofeo Becheri agli esordienti Csl Psc

Ad aggiudicarsi il il torneo riservato agli "Esordienti A" erano stati i giovani dell’Affrico, con Niccolò Giuntoli dell’Olimpia Quarrata premiato con il "Premio La Nazione" per il gol più bello. E a vincere il "Trofeo Rodolfo Becheri" per quanto riguarda gli "Esordienti B" sono stati i padroni di casa del CSL Prato Social Club, superando i "soliti" rivali dell’Affrico. Questo il verdetto emesso al termine della seconda giornata (svoltasi domenica scorsa al Rossi di Santa Lucia) della competizione giovanile dedicata alla memoria dello storico dirigente del calcio pratese. I giovanissimi vincitori (che hanno battuto 1-0 il Quarrata e pareggiato con Affrico e Lanciotto rispettivamente per 2-2 e 0-0) sono stati premiati da Antonella Becheri, figlia di Rodolfo e madre di Alessandro "Alino" Diamanti.

La kermesse non è finita, in quanto sabato prossimo sarà la volta dei "Primi calci 2016": si comincia alle 14:30 con CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Olimpia, proseguendo con CSL Prato Social Club – Olimpia ed Affrico – Lanciotto (entrambe alle 14:50) CSL Prato Social Club – Affrico e Lanciotto – Olimpia (alle 15:10). La manifestazione si chiuderà domenica prossima con le due categorie "Pulcini", con l’ultima gara (Lanciotto – Olimpia) in calendario alle 11:10. Le prime due classificate di ciascuna categoria avranno accesso alla fase finale delle "Aureliadi", in programma a Numana (Ancona) dal 16 al 18 maggio prossimi. Poi c’è la parte extra-calcistica: in questi giorni è stato ristampato l’opuscolo "Rifarei tutto daccapo", realizzato poco prima della scomparsa di Becheri (avvenuta nel 2019). Ed entro il prossimo mese di febbraio, il CSL Prato Social Club procederà ad intitolare i due campi di calcio a sette proprio a Becheri e ad un altro "storico" dirigente come Ferdinando Pampaloni. "Un’altra bella giornata di calcio – ha commentato Alessio Mastropietro, dirigente del CSL Prato Social Club – e siamo sicuri che anche le ultime giornate andranno in questa direzione)".

