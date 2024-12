Il Viaccia non si arrende: "I risultati arriveranno"

"Il Viaccia farà di tutto per salvarsi. Le prestazioni ci sono, ci sta girando tutto molto storto, ma i risultati arriveranno". Il presidente del Viaccia, Gianni Esposito, prova ad infondere fiducia e a tenere alto il morale nell’ambiente, anche se l’ultimo posto in classifica nel girone A di Promozione (5 punti) e l’ennesima sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Valdinievole Montecatini pesano come un macigno sulla società. "Una sconfitta assolutamente immeritata. L’ennesima. I nostri avversari hanno fatto in pratica un solo tiro in porta nell’arco di tutta la partita e hanno ottenuto il massimo. Noi invece abbiamo colpito un palo nel finale e fallito varie occasioni da gol – insiste il presidente del Viaccia -. La squadra è viva. Ci mancano alcuni dettagli per riuscire a massimizzare il gioco che creiamo. Stiamo anche valutando alcune possibilità del mercato di riparazione per rinforzare la rosa, grazie alla bravura di Claudio Gori e Cristiano Reali. Non lasceremo niente di intentato per provare a mantenere la categoria. E’ un’annata molto sfortunata per vari motivi". C’è poi la questione campo sportivo, ma anche questo capitolo sembra in via di risoluzione: "Non voglio dire troppo per scaramanzia – conclude Esposito -, ma conto di poter giocare le prossime partite sul nostro impianto. Dopo tanto peregrinare sono sicuro che anche questo potrà aiutarci a trovare punti e risultati".

L. M.