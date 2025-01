Il viaggio di una delegazione della società di Eccellenza. Viola Park e Coverciano aprono alla Sanpaimola

Ci sono esperienze che restano nella memoria per tutta la vita. Una di queste l’hanno vissuta i ragazzi del Sanpaimola, il club che milita in Eccellenza, nello scorso fine settimana. Ottantacinque atleti delle annate 2012, 2013, 2014 e 2015, accompagnati da dirigenti del club e una delegazione di genitori, sono stati i primi atleti di una società a essere ospitati al Viola Park. Il centro sportivo della Fiorentina è probabilmente la casa di allenamento più bella e all’avanguardia in Italia, ma anche nel panorama europeo. La delegazione del Sanpa capeggiata dal responsabile dell’attività di base Alan Alessandri e dal responsabile eventi Emanuele Massarenti, ha cominciato la visita nella sala stampa dove Raffaele Palladino tiene le conferenze stampa, poi la visita agli spogliatoi, ai 14 campi di allenamento, la palestra, i convitti, la piccola cappella, e infine il pranzo nella mensa che ospita i ritiri pre gara della Viola.

Nel pomeriggio di sabato la comitiva si è spostata al centro Casa Azzurri, un altro gioiellino, ma stavolta di proprietà dell’Empoli, la delegazione imolese ha incrociato la squadra di Roberto D’Aversa che aveva appena terminato l’allenamento di rifinitura prima della partenza per la gara di San Siro; non sono mancati sorrisi, selfie e pacche sulle spalle.

Nella cittadina toscana i ragazzini del Sanpa hanno giocato, ben figurando, dei test match con i pari età dell’Empoli e del Prato. Sabato sera il rientro in hotel a Firenze dopo una giornata davvero speciale sotto tutti i punti di vista.

Domenica tutta la comitiva si è spostata al centro tecnico federale di Coverciano, sede storica della Nazionale di calcio, lì dove sono nati tutti i trionfi della squadra azzurra. I campi, le strutture in cui Luciano Spalletti e il suo staff preparano le partite delle competizioni europee e mondiali. Un altro tuffo nel calcio dei campioni per i giovani talenti del Sanpaimola. Non capita davvero tutti i giorni di poter visitare il tempio laico del calcio italiano: gli spogliatoi, la sala stampa, le stanze dove gli azzurri sono in ritiro. Poi ancora il museo e soprattutto i campi di allenamento dove c’era il Torino che stava svolgendo la rifinitura prima della gara con la Fiorentina al Franchi. Una due giorni dove i ragazzi imolesi hanno respirato il calcio professionistico a pieni polmoni.