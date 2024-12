Il Viareggio guarda al futuro con Morandini

Il calciomercato è iniziato a tutti gli effetti nei dilettanti... anche se ormai "è sempre calciomercato" dato che con le rescissioni dei nuovi “contrattini” c’è la possibilità di liberare e tesserare nuovi giocatori praticamente sempre, come abbiamo visto nei mesi scorsi. Queste però sono le date della sessione invernale in atto: gli svincoli sono possibili fino a mercoledì prossimo 11 dicembre (con i giocatori svincolati poi subito tesserabili altrove dal successivo giovedì 12 dicembre); i passaggi da società a società sono iniziati ieri l’altro e resteranno effettuabili sino a mercoledì 18 dicembre; infine la possibilità di tesserare giocatori che hanno rescisso rimarrà aperta fino al 31 gennaio.

In Eccellenza è molto attivo il Viareggio che, dopo aver preso Nannetti-Baracchini-Ortolini, piazza un colpo anche nel “parco quote“ ingaggiando dal Tau Altopascio il difensore classe 2006 Matteo Morandini. Cresciuto nel settore giovanile del Tau (militando in tutte le categorie fino alla prima squadra) dove ha vinto un campionato Juniores nazionale arrivando anche a collezionare diverse presenze nella Rappresentativa nazionale della Serie D, Morandini si presenta così ai tifosi bianconeri: "Sono molto felice di esser qui. Avevo bisogno di rimettermi in gioco e Viareggio come blasone e ambizioni è il posto ideale". Intanto in Eccellenza è già partito “il valzer delle punte“ con Andreotti che ha lasciato il Fucecchio per accasarsi al Mobilieri Ponsacco: per lui si tratta della terza maglia diversa vestita in questa stagione... e curiosità vuole che domenica il Camaiore lo affronterà per la terza volta con tre maglie diverse dopo Cenaia e Fucecchio. Adesso alla ricerca di una punta ci sono Ponte Buggianese (dove resta Granucci ma parte Gianotti), Castelnuovo Garfagnana (che ci ha provato con Morelli del Viareggio... ma il figlio d’arte resta con le zebre), Massese (che ha sondato, pare senza successo, Giacomo Rossi del Perignano e Camaiani del Castelnuovo), Real FQ e Fucecchio. Occhio al nome di Cutroneo, dato in uscita dal Fratres Perignano. Lo Sporting Cecina intanto ha ufficializzato l’innesto del 2004 Ardit Lika, trequartista albanese ex Aglianese e GhiviBorgo. Il Mobilieri Ponsacco ha rotto con Mengali che ora potrebbe tornare al Pietrasanta in Promozione, categoria dove intanto Gabriele Ceciarini è passato dal San Giuliano alla Pontremolese... mentre Chicchiarelli (in uscita dal Viareggio) è il sogno del Forte dei Marmi. Petracci e Tommaso Rossi sono stati tagliati dall’Urbino Taccola. Il Marginone prende in prestito dal Capezzano la mezz’ala 2005 Simone Ratti.

Simone Ferro