Il Viareggio senza Marinai. Con il Casalguidi è tosta

Vincere per risorpassare la Cerretese (che a sua volta gioca oggi ma in Coppa contro la Larcianese... e c’è anche Pieve Fosciana-San Marco Avenza a chiudere i triangolari del secondo turno di Coppa) e ristaccare la Pontremolese in vetta all classifica laureandosi campione d’inverno. Questo vuole fare il Viareggio stasera allo stadio di Monsummano (e non a Montemurlo come inizialmente era stato indicato), contro il Casalguidi. La gara che si sarebbe dovuta giocare nel sabato dell’Epifania (ma rinviata per allerta meteto nel Comune di Serravalle Pistoiese) sarà con fischio d’inizio alle 19. Arbitrerà Improda di Empoli, coadiuvato dai guardalinee De Fazio di Pisa e Puvia di Carrara.

Persistono un po’ di problemi di formazione nel Viareggio che non avrà il suo numero 10 Stefano Marinai (alle prese ora con un problema al polpaccio). Il jolly offensivo Scaranna ha sempre la febbre e difficilmente ci sarà. Il rinvio di qualche giorno del match ha se non altro consentito di aumentare le possibilità di recupero di Pizza, Fazzini e Chicchiarelli. A livello di formazione dunque pare perdere quota l’ipotesi di un cambio modulo (scartata l’idea del 4-4-2 iniziale). Si andrà avanti con le certezze e quindi con lo schema 4-3-1-2 dove Chicchiarelli potrebbe stringere i denti per tornare in attacco a sostenere la coppia Brega-Ceciarini. Nel rombo di centrocampo potrebbe rialzarsi il 2004 Sapienza (che è diffidato), lasciando il posto di terzino sinistro a Dario Benedetti. A completare la mediana potrebbero esserci Minichino e Belluomini anche se Pizza scalpita per tornare fin dal primo minuto. Il dubbio dietro potrebbe essere nel ballottaggio fra Benassi e Benedini (al rientro dal turno di squalifica): col primo titolare allora il Ricci resta centrale, altrimenti il 2003 ex Camaiore tornerà a fare terzino destro. Occhio al Casalguidi che in casa (anche se nel suo stadio “Barni“) ha battuto 1-0 Pontremolese e San Piero a Sieve e fermato sul pari 1-1 la Real Cerretese.

Ecco la probabile formazione delle zebre (modulo 4-3-1-2):

1 Carpita; 2 Benassi (Benedini), 5 Ricci (03), 6 Bertacca, 3 Benedetti; 8 Belluomini, 10 Minichino, 4 Sapienza (04); 11 Chicchiarelli; 9 Brega, 7 Ceciarini.