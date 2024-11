Il Viareggio sfida la Massese in campo neutro

Oggi alle 15 c’è l’attesissimo ottavo di finale della fase regionale della Coppa di Eccellenza fra Viareggio e Massese. La partita però, come noto da tempo, si giocherà sul campo neutro di Seravezza, al “Buon Riposo“, e per vari motivi non ci sarà la cornice di pubblico che questa sfida avrebbe meritato... e che sarebbe potuta esserci. Trasferta vietata infatti ai tifosi apuani, con divieto di vendita dei biglietti ai residenti in tutta la provincia di Massa-Carrara. Di contro la tifoseria organizzata viareggina ha già comunicato che diserterà questa partita per protesta.

Venendo al campo, nel Viareggio i sicuri assenti sono Manolo Benassi (che lunedì si è riallenato per la prima volta in gruppo ma ancora non è pronto per giocare una partita vera) e Mattia Morelli (alle prese con l’infortunio al dito che lo terrà fuori probabilmente fino a Natale). Qualche problemino lo ha accusato poi il terzino destro classe 2005 Frroku che proprio nell’allenamento defaticante di ieri l’altro ha rimediato una mezza distorsione alla caviglia. Rispetto alla gara di campionato di domenica (vinta 1-0 a Ponte Buggianese grazie al gol-partita di Bibaj e alle parate di capitan Carpita) c’è Sorbo che lì era squalificato.

Il nuovo tecnico Christian Amoro analizza così il momento: "Domenica mi è piaciuto il saper soffrire tutti insieme della squadra. Siamo stati compatti e non siamo andati “a giro per il campo“. Sulla fase di non possesso però ci sono da imprimere ancora diversi concetti che mancano. Insomma, c’è da lavorare. Le partite sono tutte importanti adesso. Il Viareggio deve puntare a fare risultato pieno sempre, campionato o coppa che sia". La Coppa poi per le zebre è una strada importante per provare tramite quella a salire in Serie D... anche se il cammino è lungo. Oggi sul sintetico di Pozzi arbitrerà Giosuè Fantoni di Valdarno, coadiuvato da Stefano Dore di Pisa e da Andrea Finizzola di Pistoia.

Questo il programma odierno degli altri ottavi di finale della Coppa di Eccellenza Toscana: alle ore 15 Cuoiopelli-Fucecchio, Sinalunghese-Castiglionese, Grassina-Fortis Juventus, Signa-Fratres Perignano (nei rossoblù pisani, che stanno deludendo assai in campionato, ci sono state le dimissioni del direttore sportivo Mirco Ragoni dopo ben 5 anni lì); alle 16.30 Certaldo-Valentino Mazzola; alle 17 Sporting Cecina-Mobilieri Ponsacco; infine stasera chiude alle 20.30 Scandicci-Sestese.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Carpita (C); 2 C. Belluomini, 5 Bertacca (T. Ricci), 6 Sorbo, 3 Bertelli; 7 M. Santini (2005), 4 Bianchi (Marinai), 8 L. Remedi (Minichino), 10 Bibaj (Chicchiarelli); 11 Caggianese, 9 Brega.

Simone Ferro