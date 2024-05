Il viceallenatore. Gill Voria torna tra i giovani: "Serve un vivaio all’altezza»

Presente martedì alla cena della Robur nel Bruco, Gill Voria, vice di Lamberto Magrini nell’ultima stagione bianconera. "Vedere questo amore mi fa capire una volta di più cosa sia Siena – le sue parole –. Spero che anche in futuro questa felicità, che da tempo non provavamo, prosegua. Abbiamo giocato in Eccellenza, è vero, ma non è mai facile vincere e va dato merito a chi ha creato tutto questo. In particolare a Magrini che, oltre a quello che ha dimostrato sul campo, è una grande persona, con un grande cuore". Voria, dal prossimo anno, tornerà dai ‘suoi’ ragazzi nel settore giovanile. "Le ultime vicissitudini hanno azzerato tutto – ha affermato –. Credo che per una società seria sia necessario avere un vivaio all’altezza. Noi ci proveremo, ripartendo da zero; mi piacerebbe lavorare con il territorio, con tanti ragazzi del posto: credo che ci siano giovani che possono sognare, spero di poter dar loro questa opportunità".