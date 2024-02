Il Victor cambia proprietà. Da Della Balda a Montanari

Nel giorno in cui in programma ci sono novanta minuti decisamente importanti in casa del Sangiuliano City, il Victor San Marino cambia proprietà e presidente. Il club del Titano passa dalle mani di Luca Della Balda a quelle di Emiliano Montanari con la sua Global Service. Montanari ha acquisito il pacchetto di maggioranza della società e l’assemblea dei soci lo ha nominato presidente. Il suo vice è Carmine Napolitano che assume anche la carica di amministratore delegato. Gino Montella è invece il nuovo direttore generale. L’ex presidente Della Balda rimarrà all’interno del consiglio di amministrazione. Montanari non è nuovo nel mondo del calcio.

È reduce dall’esperienza al Siena, culminata con l’addio della piazza bianconera toscana al calcio professionistico (la scorsa estate l’iscrizione della squadra è stata respinta dalla Figc) e una serie di vicende giudiziarie, alcune delle quali ancora in corso. Ora inizia una nuova avventura sul Titano, alla vigilia della gara che oggi la squadra di mister Cassani giocherà a San Giuliano Milanese. Match decisamente importante considerando che i biancazzurri, proprio grazie alla vittoria dello scorso turno, sono a un solo passo dalla capolista Ravenna. E tanto più nella giornata in cui va in scena proprio lo scontro diretto tra i giallorossi e il Corticella terzo della classe. Un’occasione ghiottissima per Arlotti e compagni, ma sul campo del San Giuliano City non sarà una passeggiata. I lombardi viaggiano a quota 28 in classifica e nel 2024 non hanno ancora ceduto tutta la posta agli avversari. Quattro gare e sei punti in tasca per il San Giuliano, reduce dalla vittoria piuttosto di prestigio sul campo del Forlì.

E con la voglia di mettere i bastoni tra le ruote a un’altra big del girone. Ma i titani per continuare a sognare in grandi, dopo la bella vittoria dello scorso turno davanti al pubblico amico contro il Sant’Angelo, sanno di non poter commettere passi falsi.

Serie D. (22ª giornata, ore 14.30). Girone D: Borgo San Donnino-Forlì, Corticella-Ravenna, Fanfulla-Mezzolara, Imolese-Certaldo, Lentigione-Carpi, Pistoiese-Sammaurese, Prato-Progresso, Sant’Angelo-Aglianese, Sangiuliano City-Victor San Marino.

Classifica: Ravenna 43; Victor San Marino 42; Corticella 39; Forlì 38; Lentigione, Carpi 37; Aglianese 33; Imolese 30; Sammaurese, Fanfulla, Sangiuliano City 28; Pistoiese 27; Prato 24; Sant’Angelo 23; Progresso 21; Mezzolara, Borgo San Donnino 15; Certaldo 14.