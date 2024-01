Imolese, carica D’Amore: "Adesso alziamo i giri"

Finalmente Imolese. Non c’era modo migliore di cominciare il 2024, se non quello di battere il Mezzolara (foto Isolapress), cancellare le 5 sconfitte consecutive con cui i rossoblù avevano chiuso mestamente l’andata e tornare a muovere in maniera decisa la classifica come non capitava dal 19 novembre, giorno del successo a Lodi contro il Fanfulla, fino a domenica l’ultimo ottenuto da Gulinatti e compagni. Una vittoria pesante, sia per i motivi già citati qui sopra e sia perché fa ritrovare all’Imolese quella serenità e certezza nei propri mezzi che negli ultimi mesi si era via via indebolita in modo preoccupante. Cinica, nel momento in cui bisognava esserlo, e battagliera, quando c’era da difendere con i denti (su un campo ai limiti della praticabilità) un vantaggio prezioso, pescato con la prima gemma stagionale del grande ex di giornata Garavini, che a Mezzolara ha lasciato un pezzo di cuore, ma anche, tre giorni fa, un magone non da poco, visto il momento che stanno attraversando i biancazzurri. Tre punti meritati, da un gruppo che va detto, allenatore in primis, nonostante le difficoltà, ha continuato a lavorare duramente e a testa bassa, voglioso di cancellare al più presto un periodo decisamente buio.

"La posta in palio era molto importante e sono felice che i ragazzi siano stati bravi a portarla a casa, nonostante le condizioni del campo, che minuto dopo minuto si è fatto sempre più pesante – ha commentato Gianni D’Amore –. La squadra ha fatto la partita che doveva fare segnando subito e poi difendendo il risultato, in quella che è stata una vera e propria battaglia. Dopo la serie di 5 sconfitte era fondamentale ripartire e ci siamo riusciti sperando ora di aprire un altro ciclo di vittorie, ancora più ampio rispetto a quello dell’andata e di questo ne sono fortemente convinto: non solo a livello di punti che potremo conquistare, ma anche a livello di gioco. Fino a novembre abbiamo fatto un buon cammino – ha proseguito il tecnico rossoblù, consapevole dei mezzi che questa squadra ha a propria disposizione –, ora bisogna tornare ad alzare i giri del motore per fare ancora meglio di ciò che siamo stati in grado di fare". Ritrovato il sorriso, l’Imolese guarda avanti: prossimo appuntamento domenica in Toscana, sul campo dell’Aglianese (14.30). Una gara in cui D’Amore dovrà sicuro fare a meno di Sebastian Elefante, che oggi sarà sottoposto a esami strumentali per capire i tempi recupero dall’infortunio, e nemmeno di Amadou Konate, che sarà indisponibile per altre due settimane per problemi muscolari.