Imolese Carica D’Amore: "Il morale è alto"

Pronti, si parte. Oggi alle 15 l’Imolese comincia il campionato, al Biavati, contro il Corticella. E sarà il secondo di fila in serie D, dopo il giro sulle giostre dei professionisti durato 5 stagioni (dal 2018 al 2023): un tour che i rossoblù sognano di poter rifare presto, anche se non sarà affatto facile ritrovare in breve tempo il palcoscenico della serie C. Questo perché la D è un torneo lungo e difficile, pieno di insidie, in cui ogni partita può rappresentare potenzialmente una trappola e in cui la continuità di rendimento può essere una chiave di svolta decisiva per restare attaccati ai vertici.

L’Imolese lo sa, l’ha provato sulla pelle nella passata stagione: dopo 15 risultati utili consecutivi nei primi 3 mesi, si è sciolta, perdendo il treno playoff e chiudendo con un amaro dodicesimo posto. Chiuso quel capitolo, D’Amore e i suoi ragazzi ne hanno aperto un altro e, dopo la prematura eliminazione dalla coppa per mano del Fossombrone, una settimana fa, sono pronti a dedicarsi al campionato.

"Non sarà facile – dice D’Amore –, ma di partite facili non ne troveremo da nessuna parte. Abbiamo preparato con attenzione la gara di Corticella, vogliamo iniziare con il piede giusto. Dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, speriamo che la gara di Fossombrone ci abbia insegnato qualcosa, ma il morale resta alto e va mantenuto tale con l’entusiasmo, il lavoro e i risultati. Obiettivo? Rimanere competitivi e avere maggiore continuità rispetto alla scorsa annata, della quale rimane il bel ricordo dei 15 risultati utili consecutivi ma anche un po’ di rammarico per il suo epilogo".

Con il Corticella, D’Amore avrà tutti a disposizione e potrà fare le sue scelte. "Stiamo bene e siamo pronti ad iniziare. Tutta la preparazione è passata senza infortuni e questo è un dato importante".

Al Biavati ci sarà anche una cinquantina di tifosi rossoblù.

"Ci hanno sempre seguiti: ci danno energia, adesso sta a noi ripagare al meglio questo entusiasmo".

Le altre gare: Cittadella Vis-Piacenza, Fiorenzuola-Pistoiese, Lentigione-Tuttocuoio, Progresso-Sasso Marconi, Ravenna-Prato, Tau-San Marino, Zenith Prato-Riccione, Forlì-Sammaurese.