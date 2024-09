Imolese Senna sulla maglie per provare ad accelerare

L’Imolese si prepara alla sfida di domani col Tau Altopascio e intanto si rifà il look. L’anticipo del Galli - inizio alle 20,45 anticipato di un giorno per la concomitanza con il ’Crame’ in programma questo weekend all’autodromo - sarà anche il primo match ufficiale casalingo dei rossoblù, dopo la doppia agrodolce trasferta di coppa (successo a San Mauro Pascoli e ko la settimana dopo a Fossombrone) e il blitz di domenica scorsa al Biavati contro il Corticella di Nesi, che è valso i primi 3 punti in campionato. Contro gli amaranto toscani, la squadra di D’Amore farà esordire le nuove divise per la stagione 24/25, parzialmente mostrate su alcune storie social postate dal club nelle scorse ore. Rossoblù classico a strisce per la prima maglia, bianca come ormai da tradizione invece la seconda, mentre la terza strizzerà l’occhio ai colori brasiliani (verdeoro). La società ha infatti voluto rendere omaggio alla leggenda della Formula 1 Ayrton Senna, a 30 anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta nel GP di Imola del ’94, ricordata lo scorso maggio con una serie di iniziative che hanno coinvolto tutta la città di Imola.

Salvo variazioni, le maglie verranno presentate nella giornata di domani sulle pagine social del club (Facebook e Instagram), pronte per essere indossate dai giocatori domani in casa. Le novità riguarderanno anche la parte della comunicazione: il sito di riferimento dell’Imolese, sparito da anni sul web, tornerà attivo dalle prossime settimane, con nuove grafiche e contenuti. Tornando al campo, domani D’Amore continuerà ad avere tutto il gruppo squadra a disposizione, fatta eccezione per Brandi, in via di guarigione, che resta in dubbio.

Il Galli tornerà a riaccendere i propri riflettori, sperando di illuminare un successo interno che ai rossoblù manca addirittura dal 28 marzo scorso (2-0 sul Fanfulla). Mentre sulle tribune, per certo, l’entusiasmo non mancherà, visto il buon inizio di stagione e la bella vittoria col Corticella. Non solo entusiasmo, ma anche numeri: la chiusura della campagna abbonamenti ha infatti portato con sé buone notizie, date dal superamento della quota di tessere vendute rispetto allo scorso campionato (oltre 100, i dati ufficiali verranno comunicati nei prossimi giorni). Insomma, le premesse per far bene, ci sono tutte. Arbitrerà Roberto Carrisi di Padova.

Giovanni Poggi