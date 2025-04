Imolese sfida San Marino: obiettivo sesta posizione in classifica

Turno pre-Pasquale e Imolese in casa dei Titani. Si gioca nella Serenissima, ore 15, per un infrasettimanale insolito, con la speranza che i rossoblù trovino dentro l’uovo, che andrà condiviso oggi pomeriggio col San Marino, una bella sorpresa, come quella di domenica scorsa al Galli contro lo United Riccione.

Con la salvezza in tasca ormai già da mesi, ma raggiunta aritmeticamente grazie all’ultimo successo interno, Raffini e compagni giocano per blindare la sesta posizione, oggi insidiata unicamente dai modenesi del Cittadella Vis, visto che il Prato, dopo le ultime sconfitte, pare essersi ormai fatto da parte.

Nonostante l’obbiettivo playoff da tempo sia già sfumato, non verrà fatto nessun regalo, come ci ha tenuto a ribadire nell’ultimo post-gara anche mister D’Amore, oggi grande ex di giornata.

"Evidentemente la gente pensa che noi dobbiamo regalare le partite perché siamo già salvi da due mesi, ma non è così. Adesso c’è il San Marino e andremo anche lì per vincere, così come faremo fino a maggio, per chiudere in questa posizione". Così aveva dichiarato pochi giorni fa (alla vigilia, invece, il tecnico non ha parlato come fa di solito): parole già sufficienti a presentare il match odierno contro una squadra che, grazie al brillante cammino nelle recenti settimane (due vinte e due pareggi), ha avvicinato a grandi passi la salvezza, a maggiore ragione dopo la fresca penalizzazione inflitta allo Zenith Prato nelle scorse ore ("il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club toscano, che dovrà scontare 15 punti nella stagione in corso: una decisione derivata dall’utilizzo per quindici gare di un giocatore, Samuele Tempestini, non in regola con il tesseramento").

Hurrà ad un passo, così, per la squadra di Oberdan Biagioni, arrivato in corso d’opera al posto dell’esonerato Emmanuel Cascione e che, da dicembre a questa parte, ha potuto fare affidamento sul bomber liberiano Abubaka Morris Passewe, autore fin qui di 7 gol e 4 assist in 27 gare di campionato. Arbitra Luigi Pica di Roma1.

Le altre gare (della 32esima giornata): Cittadella Vis Modena-Ravenna, Corticella-Prato, Fiorenzuola-Lentigione, Forlì-Pistoiese, Progresso-Sammaurese, Tau Altopascio-Tuttocuoio, United Riccione-Piacenza, Zenith Prato-Sasso Marconi.

La classifica: Forlì 78; Ravenna 71; Tau Altopascio 59; Lentigione e Pistoiese 58; Imolese 46; Cittadella Vis Modena 43; Prato e Tuttocuoio 39; Sasso Marconi 36; Progresso e Piacenza 35; San Marino 34; Corticella 33; Sammaurese 24; United Riccione e Sammaurese 22; Zenith Prato 21.