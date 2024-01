Imolese Si riparte dal Mezzolara

Inizia oggi pomeriggio al Galli contro il Mezzolara (calcio d’inizio alle ore 14.30, arbitra Santinelli di Bergamo) il 2024 dell’Imolese.

Prima del girone di ritorno e mille motivi per cominciare questa seconda metà di stagione con il piede giusto, provando a lasciarsi alle spalle le cinque sconfitte consecutive con cui i rossoblù hanno salutato amaramente il 2023. "Finalmente si ricomincia, dopo la striscia di risultati negativi non vedevamo l’ora di scendere in campo: vogliamo a tutti i costi invertire la rotta – ha commentato D’Amore alla vigilia, carico per quello che a tutti gli effetti appare come un altro nuovo inizio per l’Imolese, in larga parte rivoluzionata rispetto all’avvio di stagione, dopo i tanti movimenti di mercato in entrata e in uscita –. La rosa è di livello e ampia, a livello di numero ci siamo, grazie anche al lavoro della società. In più, siamo contenti di avere ritrovato un giocatore come Antognoni che, anche se oggi non sarà a disposizione (causa squalificata), sono certo ci darà una grossa mano". L’attaccante classe 2004, di ritorno a Imola dopo la parentesi alla Primavera della Salernitana, non sarà l’unico assente: con lui, infatti, saranno out per infortunio sia Konate (problemi muscolari) ed Elefante (caviglia). Rientreranno invece sia Brandi che Gulinatti. Di fronte ai rossoblù, il Mezzolara di Romulo Togni (in passato accostato all’Imolese), subentrato a inizio dicembre a Michele Nesi: i bolognesi, terzultimi in classifica e in grossa difficoltà, non vincono dalla terza giornata, il 24 settembre contro il Prato (1-0). All’andata il 10 settembre, giorno del debutto in campionato (si giocò al Magli di Molinella), a festeggiare furono i biancazzurri, grazie ad una rete di Corsi dopo appena 6 minuti.

Come quattro mesi fa, quella di oggi, sarà una sfida speciale per il capitano dell’Imolese Lorenzo Dall’Osso, a Mezzolara dal 2018 fino al termine della scorsa stagione, dove ha collezionato ben 130 presenze, segnando cinque gol. Per la prima del nuovo anno al Galli c’è l’iniziativa speciale per gli appassionati rossoblù: oggi infatti tutti gli under 13 potranno entrare gratis allo stadio, tariffa ridotta invece per gli under 20 (ingresso a cinque euro in qualsiasi settore). Tre punti sarebbero fondamentali per iniziare al meglio il nuovo anno.

Le altre gare: Borgo San Donnino-Aglianese, Certaldo-Sammaurese, Fanfulla-Victor San Marino, Forlì-Progresso, Pistoiese-Ravenna, Prato-Carpi, Sangiuliano-Lentigione, Sant’Angelo-Corticella.

La classifica: Ravenna 36, Victor San Marino 33, Corticella, Forlì 31, Carpi, Lentigione 30, Pistoiese 27, Imolese, Fanfulla 24, Sangiuliano City, Sant’Angelo 22, Aglianese, Sammaurese 21, Prato 20, Progresso 17, Mezzolara 13, Certaldo 11, Borgo San Donnino 10.