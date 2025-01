Imolese Un derby per fare il primo brindisi

Il Galli spalanca le porte al 2025 e all’Imolese, che alle ore 14.30 ospita i bolognesi del Corticella (arbitra Santeramo di Monza). Si ricomincia lì dove si era finito il 22 dicembre contro la capolista Forlì, corsara a Imola (0-2) al termine di 90 minuti in cui i ragazzi di Gianni D’Amore avrebbero meritato tutto fuorché di perdere una partita controllata a lungo sul piano del gioco, ma decisa da sbavature costate carissimo ai rossoblù. Un motivo in più, oggi, per ritrovare punti e sorriso, davanti ai propri tifosi, che confidano in un girone di ritorno sulla scia di quello d’andata, che ha proiettato l’Imolese ai vertici della classifica. Ma per restare in alto, e agguantare la zona playoff – oggi distante appena 2 punti –, servirà continuità, a partire dalla gara contro la squadra di Nesi, invischiata nella lotta per non retrocedere e reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare. Ma D’Amore sa che non sarà una passeggiata e prepara i suoi alla sfida. "Il Corticella fa parte di quelle squadre che al momento sono nella seconda parte della classifica e che daranno il massimo per portare a casa punti salvezza – dice –: non va assolutamente sottovalutata. Dovremo aggredire la gara dal primo minuto. Inizia un campionato diverso – aggiunge il mister –, chi è più indietro venderà cara la pelle per rimanere in pista e chi è davanti vuole restarci, quindi sarà tutto molto più complicato da qui a maggio. Noi però sappiamo che possiamo migliorare sotto tanti aspetti".

Il mister recupera Raffini (uscito ammaccato dal match contro il Forlì), non saranno della partita invece Calabrese e Ciucci, che nelle scorse ore hanno salutato Imola. "Stiamo abbastanza bene, abbiamo qualche acciacco, ma niente di grave. Ci siamo preparati al meglio e siamo vogliosi di ricominciare".

Nesi invece non avrà l’ex di giornata Matteo Rizzi, l’anno scorso in rossoblù e autore all’andata di una doppietta, assente causa squalifica dopo l’espulsione rimediata nello scorso turno in casa del Sasso Marconi.

Le altre gare: Pistoiese-Fiorenzuola, Piacenza-Cittadella Vis Modena, Prato-Ravenna, Sammaurese-Forlì, San Marino-Tau Altopascio, Sasso Marconi-Progresso, Tuttocuoio-Lentigione, United Riccione-Zenith Prato. La classifica: Forlì 39, Ravenna 38, Tau Altopascio 36, Lentigione 32, Pistoiese 31, Imolese 29, Tuttocuoio 27, Prato 22, Cittadella Vis Modena 21, Sasso Marconi 20, United Riccione Progresso e Piacenza 18, Corticella 17, Zenith Prato 16, San Marino 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12.