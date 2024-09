Impresa del Camaiore sul campo del Cecina. Le zebre restano in bianco: un altro 0-0

Nel campionato di Eccellenza a punteggio pieno resta solo la Pro Livorno (che espugna 2-0 lo stadio degli Oliveti di Massa) dato che Sestese e Castelnuovo hanno pareggiato 1-1 facendosi entrambe rimontare, rispettivamente a Ponte Buggianese e Ponsacco. E mentre il Certaldo ribalta il Perignano nel risultato più a sorpresa di questa 3ª giornata, spicca il 3-0 del Camaiore a Cecina grazie ai gol dei top-acquisti offensivi estivi Chiaramonti (capocannoniere del torneo con 4 centri), Cornacchia e Nardi. Ottima la lettura tattica di Pietro Cristiani che ha schierato un 4-3-1-2 con Bacci (uomo-partita con due assist) aperto a destra facendo da spalla a Chiaramonti, con Da Pozzo trequartista... pescando poi due gol dalla panchina. E pensare che al pronti via aveva rischiato di prender subito gol la squadra bluamaranto se non fosse stato per un provvidenziale salvataggio di Borgia in chiusura sul tiro nemico. Successo in esterna anche per il Real Forte Querceta che ottiene 3 punti in rimonta allo scadere a Santa Croce sull’Arno: contro la Cuoiopelli stava perdendo 1-0 (gol di Turini) ma poi i bianconerazzurri guidati dal grande ex Andrea Cipolli rigirano il match come un calzino segnando il gol-partita con Micchi al 95’. Pareggio senza reti invece per il Viareggio che impatta 0-0 col Fucecchio. Per le zebre è la seconda gara di fila in campionato a porte inviolate... ma sono anche tre partite di fila (mettendoci quella di Coppa persa 2-0 mercoledì col Camaiore) in cui la squadra di Stefano Santini non segna. Nel Fucecchio manca Sciapi ma risultano più pesanti le assenze viareggine (fuori Bertacca, Benassi, Minichino e Morelli). Il Viareggio nel primo tempo gioca troppo compassato, senza guizzi, insistendo con trame orizzontali. Il Fucecchio sembra messo meglio in campo. Nella ripresa arrivano le occasioni più grosse da una parte e dall’altra: gli ospiti cestinano "palle-gol" con Taddei in apertura e chiusura di frazione, trovando anche un gran Carpita all’86’ sul tiro angolato di Ceci; i padroni di casa invece centrano un incrocio dei pali con Bibaj (... poi inspiegabilmente sostituito) e trovano un miracoloso Del Bino sulla girata volante di Brega. I migliori sono stati Ricci nel Viareggio, Malanchi (MvP) ed il subentrato Badalassi nel Fucecchio, oltre ai 2 portieri capitani.

In Promozione il Pietrasanta perde 2-0 sul sintetico amico del “Pedonese“ contro il San Giuliano: biancocelesti puniti dall’ex Ghelardoni e dall’altro centrocampista nerazzurro Niccolai. Pareggio invece per il Forte dei Marmi che a “La Pruniccia“ di Strettoia fa 1-1 con la Real Cerretese (passata in vantaggio col solito Bouhafa) segnando con il duttile Alberti. Vola la Pontremolese che ha già ridotto la penalizzazione di -10 in classifica in un -1. Da segnalare anche il blitz della San Marco Avenza a Margine Coperta contro il Casalguidi, con l’ultimo arrivato Tito Marabese subito decisivo.

Simone Ferro