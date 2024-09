Impresa Geroni e Deme Serigne, il Sasso va

di Nicola Baldini

SASSO MARCONI

Splendida vittoria interna per il Sasso Marconi che, nonostante un’inferiorità numerica durata oltre 70 minuti, riesce a battere il Prato al termine di una partita stoica. I gialloblù partono forte e, nei primi minuti di gioco, premono forte alla ricerca del vantaggio. Al 20’, però, si verifica un episodio che avrebbe potuto rivelarsi determinante: al termine di un velocissimo contropiede, Romairone si invola verso la porta e viene steso da Tarozzi, con l’arbitro che, tra le veementi proteste locali, decide di espellere il terzino di casa. Nonostante l’uomo in meno, il Sasso non demorde e, al 28’, trova il gol del vantaggio con Geroni che, da 25 metri, lascia partire una conclusione che non lascia scampo al portiere. Passano appena quattro giri di orologio e la formazione ospite riesce a trovare il pareggio: Girgi fa il vuoto sul suo out di competenza e mette in mezzo per Marino che, di prima intenzione, gonfia la rete alle spalle di Celeste. Ad una manciata di secondi dall’intervallo, il Prato va vicino al vantaggio, ma il destro del solito Marino sfuma alto.

Nella ripresa, il Sasso rientra in campo con il chiaro intento di riportarsi avanti e, al 10’, il neoentrato Deme Serigne spara di poco alto su assist di Pampaloni. È il preludio al nuovo vantaggio, che arriverà tre minuti più tardi: sugli sviluppi di un velocissimo contropiede, la sfera giunge sui piedi di Deme Serigne che, dopo aver saltato Conson, batte chirurgicamente il portiere. Al 18’ il Sasso va vicino al tris con un tiro di Michael di poco alto e, al 40’, il Prato costruisce la migliore occasione per il pari: su una sponda di Preci, Romairone calcia a botta sicura, ma la sua conclusione lambisce di un soffio la traversa.