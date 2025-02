Impresa impossibile a Trissino per il Centro. I bianconeri vanno nella tana della capolista

Scalare la montagna più alta che ci sia senza gli scarponi, ma con delle scarpe di sola tela. È quello che cercherà di fare stasera la Gb Mec Cgc Viareggio nel campo dell’imbattibile, o quasi, campione d’Italia del Trissino. Un’impresa che appare impossibile, ma forse proprio quando non si ha veramente più nulla da perdere si centrano successi impensabili. Intanto il Cgc incassa la notizia sulla squalifica di Mura che è stata ridotta dopo il ricorso presentato dalla società bianconera. A seguito dell’espulsione avvenuta nel match di sabato 25 gennaio tra Sandrigo e Cgc, finito 4 a 1 per i padroni di casa, a Mura erano state inizialmente comminate quattro giornate di squalifica, ora ridotte a tre. Letto il ricorso presentato dall’avvocato Pellacani per conto del Cgc, il giudice sportivo ha ridotto a 3 le giornate di squalifica, con 200 euro di multa a carico della società.

Con queste premesse il Cgc va oggi sulla pista di un Trissino capolista, con 15 vittorie su 17 incontri (le uniche sconfitte arrivarono contro Forte dei Marmi e Follonica nel dicembre scorso, a distanza di 3 giorni forse giusto per un brevissimo momento di sbadatamento) e già qualificato e con due giornate di anticipo alla seconda fase della Coppa Campioni, nonostante la sconfitta contro il fortissimo Benfica per 7-5, mentre il Cgc viene da 1 punto nelle ultime 4 partite. Impietoso anche il rapporto fra le reti segnate dai veneti e quelle segnate dai bianconeri: 111 (Pereira 24, Gavioli 21, Mendez 17, Malagoli e Cocco 14) a 41, ma a tirare un po’ su il morale c’è la tenuta della difesa che di reti ne ha subite 55, appena 9 in più dei campioni d’Italia. Comunque sia ci vorrà una vera impresa e per cercare di sognare basta ricordarsi della partita d’andata persa sì, ma solo per 6-5, in maniera del tutto immeritata.

Numeri a parte c’è la pista. Pista in cui il Cgc, oltre allo squalificato Mura (che deve ancora scontare 3 giornate di squalifica, anche se pende il ricorso bianconero), dovrà rinunciare a Liam Rosi per un problema al polpaccio, mentre è in fase di recupero Luca Lombardi reduce dall’influenza. "Non abbiamo nulla da perdere - sottolinea Nicola Palagi -. I ragazzi dovranno giocare senza innervosirsi e senza crearsi problemi per la sfida col Grosseto. Già contro il Valdagno, nonostante la sconfitta, si è vista una prova positiva".

Sergio Iacopetti