Impresa L’Imolese in dieci vola con Brandi

LENTIGIONE

0

IMOLESE

1

LENTIGIONE: Gasperini; Capiluppi (6’st Masetti) , Nava, Lombardi, Gobbo (6’st Bonetti), Alessandrini, Sabba (38’st Battistello), Nappo (19’st Bocchialini), Pastore, Manzotti (6’st Grieco), Babbi. A disp. Delti, Cortesi, De Marco, Martini. All. Cassani.

IMOLESE: Salgado; Garavini, Elefante, Dall’Osso, Barnabà, Brandi (38’st Ballanti), Vlahovic, Mattiolo (40’st Pierfederici), Gasperoni (1’st Ale), Melloni (26’st Calabrese), Raffini (10’st Agbugui). A disp. Adorni, Manzoni, Manes, Vasconcellos. All. D’Amore.

Arbitro: Zadrima di Pistoia.

Reti: 17’pt Brandi.

Note: ammoniti: Raffini, Manzotti, Pastore, Cassani (Allenatore Lentigione), Barnabà, Nava, Sabba, Battistello; espulso Elefante per doppia ammonizione al 44’pt.

Nonostante l’uomo in meno per un tempo intero, l’Imolese sbanca il Levantini e torna così alla vittoria, nel recupero della settima giornata di campionato. Basta un gol di Brandi, appena superato il quarto d’ora di gioco, per rompere l’imbattibilità del Lentigione e ritrovare quei tre punti che mancavano da oltre un mese.

Partenza convinta dei rossoblù, decisi fino da subito ad imporre il proprio gioco su uno dei campi più difficili del girone. Ed è proprio grazie al pressing forsennato dei primi minuti che, al 17’, i ragazzi di mister Gianni D’Amore riescono a sbloccare la partita.

Gasperini pasticcia su un rinvio, Melloni gli ruba palla e serve Brandi all’interno dell’area, lesto a spedire in porta l’1-0.

Il Lentigione reagisce, ma è ancora l’Imolese a rendersi pericolosa, con Gasperoni che, lanciato in profondità da Raffini, viene fermato sul più bello da Gasperini.

Prima dell’intervallo, l’episodio che rischia di condizionare l’intera partita: Elefante, già ammonito, si becca il secondo giallo e finisce anzi tempo negli spogliatoi.

La strada si fa così apparentemente più morbida per i reggiani, che fino da inizio ripresa cominciano a premere sull’acceleratore, creando qualche pericolo in zona Salgado, bravo e reattivo al 50’ nel deviare in corner una insidiosa incornata di Babbi.

Dodici minuti più tardi, altro brivido per i rossoblù, con i padroni di casa che colpiscono un palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Poi, l’Imolese torna a prendere le misure, riuscendo a gestire il finale senza troppi patemi e, anzi, sfiorando il bis in contropiede su una bella ripartenza.

Fischio finale e terza vittoria esterna per Mattiolo e compagni, che agganciano così proprio il Lentigione al sesto posto in classifica a quota 14 punti nel campionato di serie D.

Domenica ci sarà un’altra trasferta, sul campo della Pistoiese. L’Imolese ha ripreseo a correre e non ha nessuno intenzione di fermarsi.