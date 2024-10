Impresa Zenith: vince e sorpassa il Prato

Zenith Prato

1

Cittadella Vis Modena

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini (76’ Cecchi), Cela, Tempestini, Messini; Saccenti, Gemignani, Kouassi (87’ Vezzi); Toci (70’ Bicchierini); Mertiri (61’ Poli), Falteri (70’ Rosi). All. Settesoldi.

CITTADELLA VIS MODENA (4-3-1-2): Albieri; Martey, Carretti, Sabotic (83’ Serra), Aldrovandi; Cesar Tesa (57’ Mandelli), Marchetti (67’ Truffelli), Osuij Kinoye (81’ Mora); Bertani; Formato (61’ Sala), Guidone. All. Salmi.

Arbitro: Illiano di Napoli.

Reti: 64’ Cela.

Espulsi: a partita finita espulsi Poli (Z) e Guidone (C).

Seconda vittoria consecutiva nel girone D di serie D per la Zenith Prato, che con una prestazione tutto cuore, grinta e concentrazione schianta di misura il Cittadella Vis Modena. I pratesi mettono così la freccia in classifica e si portano a quota 7 punti, superando per la prima volta nella loro storia il più quotato Prato, bloccato a quota 5 dopo il pensate ko di Piacenza. Primo tempo avaro di emozioni. Si va quindi al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0. Succede tutto nella ripresa. I pratesi in avvio provano a farsi più arrembanti dalle parti del portiere Albieri, con un primo tiro strozzato di Mertiri che termina abbondantemente a lato al 49’. Al 52’ risponde Formato con un tiro debole e centrale, direttamente fra le braccia di Brunelli. Al 61’ Kouassi prova a mettersi in proprio e dal limite dell’area con un bel tiro impegna severamente Albieri, bravo a rifugiarsi in angolo con un gran tuffo. Il gol è nell’aria e arriva una manciata di minuti dopo. Sugli sviluppi di un corner, al 64’, Cela svetta più in alto di tutti e infila l’angolo alla destra di Albieri, portando in vantaggio i bluamaranto. Una bella doccia fredda per i modenesi, che però provano subito a reagire.

Al 68’ il nuovo entrato Truffelli dopo un percussione centrale di 20 metri arriva a concludere dal limite dell’area, ma ancora una volta Brunelli fa buona guardia in presa bassa. Al 72’ Sala pesca in verticale Guidone, che viene murato in uscita dall’estremo difensore di casa al momento della conclusione molto ravvicinata dal cuore dell’ara di rigore. Il Cittadella Vis Modena continua a spingere a caccia del pareggio. Malgrado il possesso palla, però, la formazione ospite non trova mai spiragli nell’attenta fase difensiva impostata da mister Settesoldi e dai suoi ragazzi, che portano a casa una grandissima impresa e superano anche il Prato in classifica generale, raggiungendo quota 7 punti e guardando con ottimismo al futuro.

Nel finale si accende un parapiglia fra giocatori (a partita finita vengono espulsi Poli e Guidone), ma per fortuna l’accenno di rissa viene prontamente sedato e le due squadra si infilano negli spogliatoi. La Zenith Prato in festa, il Cittadella Vis Modena a rimuginare sugli errori commessi.

Leonardo Montaleni