In attesa di domenica. Fermana, nuovo arrivo. C’è Mattia D’Agostino

Settimana che avvicina al super derby con la Samb per la Fermana che domenica alle 14,30 sarà di scena al Riviera delle Palme. Ma sarà una settimana intensa anche sul fronte mercato che, nella giornata di ieri, ha già portato un nuovo arrivo. Stavolta reparto che è stato puntellato è quello avanzato visto che è arrivato in gialloblù il 24enne Mattia D’Agostino. Avezzanese, cresce nel settore giovanile dell’Ascoli dove mette a referto anche due presenze in B, prima di iniziare il suo giro d?’Italia e non solo. Prima con l’Olbia poi, dopo un breve ritorno alla Primavera bianconera, in Puglia con la maglia del Monopoli. Dopo l’esperienza nel girone C di Lega Pro con i biancoverdi arriva la B Greca con l’Apollon Larisas prima di tornare nelle Marche in Serie D con 14 gettoni con la maglia del Montegiorgio che al termine della stagione scenderà in Eccellenza. Lo scorso anno al Prato con un gol in 27 presenze mentre la prima parte di stagione 12 gettoni e un gol col San Marino. Attaccante dotato di buona struttura fisica (vestirà la maglia numero 24), mancino di piede, predilige partire dall’esterno destro per poi puntare e accentrarsi per favorire la sua conclusione di sinistro. Un ruolo questo che finora è stato ricoperto da Ferretti che però è rimasto fuori nella seconda parte del match interno con il Termoli e per l’intera gara a Civitanova Marche domenica scorsa. Valutazioni in corso che possono essere anche fatte, pur non escludendo affatto la possibilità che i due possano convivere anche con posizioni differenti in campo. A livello numerico prende il posto di Leonardi, tornato a Malta dopo tre presenze senza reti quest’anno. Il ds Paolucci e il sg Ruggeri intanto si guardano intorno per puntellare il reparto under, soprattutto dei 2006, nel ruolo di esterno basso e sarebbe un’opzione importante anche per liberare nuove soluzioni nelle rotazioni in mediana. A San Benedetto rientra dopo la squalifica Tafa al centro della difesa con Karkalis, da vedere chi sarà scelto a destra tra Cocino e Tomassini, visto che Marucci (tra l’altro in attesa di trasferimento) è squalificato mentre sulla sinistra c’è al momento il solo Barchi, complice l’infortunio di Casucci.

Roberto Cruciani