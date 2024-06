In casa Robur scatta l’ora del mercato. L’obiettivo è fare tutto in tempi brevi

Se in casa Siena a tenere banco, in queste settimane, è stata ed è ancora la questione stadio, i tifosi bianconeri sono in attesa di conoscere i volti, ‘vecchi’ e nuovi, che comporranno la Robur stagione 2024/25 in Serie D. E anche quali avversarie si troveranno di fronte lungo il cammino, con il campo che darà domenica i suoi ultimi verdetti, con in scena le finali dei play off della categoria Regina. In questi giorni sono circolate soltanto voci e indiscrezioni e la speranza della piazza è che finalmente la società inizi a ufficializzare staff tecnico e giocatori della prima squadra, nonché lo staff dal quale ripartirà, da zero, il settore giovanile. Da capire, per esempio, chi affiancherà mister Magrini, dopo il ritorno di Gill Voria nel vivaio. La sensazione è che possa trattarsi di una vecchia conoscenza bianconera, un professionista che quindi conosce l’ambiente e che gode della stima del tecnico.

Data per scontata la conferma dello zoccolo duro della passata stagione, per quanto per scontato nel calcio non ci sia nulla finché non arriva l’ufficialità (Achy, Cavallari, Bianchi, Lollo, Masini, Boccardi, Galligani, oltre ai 2004 Morosi e Hagbe, più alcuni elementi ancora in stand by), la curiosità è su quali uomini i direttori Farina e Guerri hanno puntato per rafforzare l’organico. Un attaccante che piace è Palermo. La volontà è di avere la rosa se non al completo, quasi, per fine luglio, quando partirà il ritiro che probabilmente si svolgerà a Castel Rigone.