In crescita gli incidenti stradali. Aumentano i feriti, ma meno morti

Sotto la lente dell’Ufficio di statistica ci sono gli incidenti stradali sul Titano. Quelli del 2024 nello specifico, ma confrontati dagli esperti sammarinesi nel rapporto sull’incidentalità nel lungo periodo. Cioè dal 2015 all’anno passato. I dati in questione riguardano solamente gli incidentirilevati dalle forze dell’ordine che hanno causato feriti o morti entro i trenta giorni, escludendo tutti i sinistri in cui le persone coinvolte sono rimaste incolumi o in cui non si è reso necessario l’intervento dei corpi di polizia.

Nel 2024 sull’intera rete stradale sammarinese si sono registrati 156 incidenti, che hanno provocato 198 feriti e un decesso. Il tasso di lesività, che rapporta i feriti rispetto al numero di incidenti si è attestato al 126,92, in aumento rispetto al 2023 (122,86). "Analizzando gli ultimi due quinquenni – si osserva nel report – è più facile osservare l’andamento che, considerato su base annuale, potrebbe risentire del fenomeno distorsivo dovuto alla scarsa numerosità delle osservazioni all’interno del territorio sammarinese".

Così, il quinquennio 2020-2024 ha registrato 92 incidenti in più (+17,7%) rispetto al quinquennio precedente e 165 feriti in più (+26,7%). Il netto aumento proporzionale del numero dei feriti rispetto al numero degli incidenti, porta ad un conseguente aumento dell’indice medio di lesività quinquennale: 127,85 nel periodo 2020-2024, mentre nel quinquennio precedente era 118,56, "a dimostrazione – si osserva – che l’aspetto della sicurezza stradale è ancora caratterizzato da molte criticità". In totale controtendenza è il numero di decessi che, negli ultimi 5 anni, è diminuito del 50% (passando da 10 a 5 morti).

Facendo un focus su quanto avviene sulla Superstrada, si osserva una situazione del tutto analoga a quella generale, ovvero un netto peggioramento nel quinquennio 2020-2024 rispetto a quello precedente, per quanto riguarda sia il numero di incidenti (20 in più) che il numero di feriti (39 in più). La percentuale di incidenti avvenuti in Superstrada, rispetto al totale degli incidenti, rimane costante nel tempo, attestandosi al 25,6%, mentre il numero dei morti nell’arteria principale sammarinese è diminuito drasticamente. Nell’ultimo quinquennio si è registrato solo un decesso, mentre nel quinquennio precedente i decessi erano stati 4.

Risulta in lieve diminuzione la proporzione di sinistri con investimento di pedoni. Ad esclusione del comportamento corretto, le cause principali degli incidenti sulle strade diSan Marino, sono la guida distratta e l’eccesso di velocità. Nella maggior parte dei casi, la vittima dell’incidente è il conducente. Serravalle è il Castello più pericoloso.