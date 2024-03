In Prima categoria buon pari della Torrelaghese. Si gioca la 23ª giornata in Terza, fino a lunedì

È terminato 0-0 il recupero della 24ª giornata nel girone B di Prima categoria Toscana (gara rinviata per impraticabilità di campo domenica 10 marzo) tra Calci e Torrelaghese disputato al Nuovo Marconcini di Pontedera mercoledì sera: il Calci è salito a 36 punti in classifica, la Torrelaghese a 25. I gialloviola di Giannini hanno giocato molto bene crando tre occasioni clamorose per passare in vantaggio.

Oggi invece inizia la 23ª giornata (8ª di ritorno) in Terza categoria. Il programma nel girone B di Lucca vede queste tre partite oggi alle ore 15 per le “nostre“ versiliesi: Bargecchia-Morianese a “Le Colline“, Stiava-Veneri al “Martellini“ e Valfreddana-Sporting Forte dei Marmi al “Monsagrati“. E sullo stesso campo in Valfreddana Pescaglia ci giocherà poi lunedì sera il Retignano contro il Farneta. Nel girone unico apuano invece oggi c’è la Montagna Seravezzina tra le mura amiche del “Tognocchi“ di Minazzana contro il Fosdinovo. Sarà invece il "monday night" domani l’altro sera alle 20.30 sul sintetico del “Pedonese“ il derby testacoda fra l’ultima della classe Sporting Marina e la capolista SalaVetitia Seravezza.