In Promozione si fa sul serio. Piatto ricco a Cento e Masi

Negli ultimi due anni non si era disputato il derby per la retrocessione biancoceleste, quest’anno la stracittadina con i "cugini" del Casumaro si giocherà tre volte, la prima oggi pomeriggio (ore 16.30) al "Bulgarelli" di Cento. Il bilancio delle amichevoli è in chiaroscuro per la squadra guidata da Ciro Di Ruocco, un ritorno: una sconfitta per 2-1 a San Felice e vittoria per 3-1 con la Pieve Nonantola di mister Barbi. Contro il San Felice invece il Casumaro ha vinto 1-0, mentre un più largo 3-0 contro il Ficarolo, ma è una squadra di caratura inferiore, con gol del nuovo acquisto Chinappi, di Vinci e Cresta. Un ex per parte: Ginesi tra i rossoblù e Quaquarelli nella Centese. "E’ una partita che promette emozioni e gol – è la previsione del direttore sportivo del Casumaro, Marco Marani – si giocherà oltre tutto davanti a un grande pubblico: una partita da non perdere. La Centese ha fatto un buon mercato, ciò non toglie che sono molto contento della mia squadra". Altro derby ad Argenta, con il Consandolo che affronta la Portuense in un impianto ancora privo di tribuna o di una struttura che protegga dal sole e dalla pioggia, nonostante le promesse del sindaco Andrea Baldini. Un ex da una parte e dall’altra: Nicolasi tra i padroni di casa e Gaiani nella Portuense. I rossoneri saranno privi del centravanti Sow, che ha rimediato un infortunio all’adduttore nell’amichevole con il Classe di mercoledì scorso, finita 1-1.

Al suo posto scalpitano Fantoni e Baglietti; Melandri è stato recuperato e sarà regolarmente in campo. Non sarà rischiato Renzi, indisponibile anche Maniero. "A Classe è stata una partita vera – afferma Paolo Mariani, allenatore della Portuense – il test ha dato buone indicazioni circa la tenuta atletica, resta da amalgamare una squadra rinnovata per due terzi, soprattutto a centrocampo e in difesa".

Il Consandolo deve rinunciare per squalifica al nuovo acquisto Cesano, un terzino arrivato dalla Centese. La formazione argentana arriva al big match con il viatico di un ottimo pareggio per 3-3 a Budrio con il Mezzolara, formazione di serie D. A Masi Torello è di scena la Comacchiese grandi firme, mentre i padroni di casa proporranno una squadra giovane, vogliosa di mettersi alla prova. "Abbiamo disputato una sola amichevole – dice Mario Lega, l’allenatore – a Osteria Grande, neo promossa in Eccellenza, abbiamo perso 5-3 ma contro uno squadrone che l’anno scorso ha vinto il campionato con 15 punti di vantaggio. Per quanto ci riguarda siamo una squadra con un’età media molto bassa, la coppa ci servirà più che altro per migliorare l’assieme". Chiudiamo con la sfida ferrarese in riva al Po. A Mesola è attesa la matricola X Martiri, il direttore sportivo porottese mette le mani avanti: "Trasferta difficile, su un campo sul quale non abbiamo mai giocato – sostiene Riccardo Alberani – ci aspettiamo un clima caldo, sotto tutti gli aspetti".

Franco Vanini