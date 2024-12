In Terza nessun pareggio. Bene Bargecchia e Stiava

In Terza categoria si è giocata l’11ª giornata sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara. La curiosità è che non c’è stato alcun pareggio.

Girone lucchese. Ricambia la testa della classifica: se l’è subito ripresa il Sant’Alessio, riscavalcando il Vorno (sconfitto in casa dall’Atletico Marginone). Bene le due massarosesi. Il Bargecchia passa 4-3 sul campo del Traversagna: a segno per i collinari Michele Gemignani, Simone Buonaccorsi, Maicol Del Carlo e "L’Usignolo" Andrea Rosi. Lo Stiava invece s’impone al “Martellini“ 3-1 in rimonta sul Lammari grazie alle reti nella ripresa di Andrea Dati, di Matteo Bertilotti e di Abdel Zghibri. Sconfitta invece pesante per il Lido di Camaiore, caduto malamente 5-1 a Villa Basilica non bastandogli la rete del solito Marzio Luisotti. Questi gli altri risultati: Real Borgo Pittini-Sant’Alessio 0-1; Vorno-Atletico Marginone 0-2; Spianate-Galleno 3-1; Veneri-BioAcqua Le Case 1-2.

Girone apuano. Resta da solo in vetta il SalaVetitia Seravezza (sempre a +1 sul Don Bosco Fossone) che nel posticipo del lunedì sera fa suo il derby versiliese contro lo Sporting Marina affermandosi 3-1 al “Pedonese“ dove decidono i gol di Silvestri, Di Clemente e capitan Soldani. Per i marinelli va a segno Caddeo. Successo di misura dello Sporting Forte dei Marmi che batte 1-0 uno Spartak Apuane che aveva caricato in modo particolare la vigilia di questa sfida. Poi però sul campo, sul sintetico di via Versilia, decide il gol-partita di Alessio Maggi. Vittoria netta della Montagna Seravezzina (unica versiliese rimasta in corsa fra le quattro semifinaliste della coppa provinciale) che passa 3-0 sul Fosdinovo per effetto della marcatura di Marco Giannecchini e della doppietta di Michele Giovannini. Perde male il Retignano che cade 4-0 sul campo della Gragnolese. Gli altri risultati dell’11° turno: Don Bosco Fossone-Cinquale 2-1; Podenzana-Monti 1-4; Attuoni Avenza-San Marco Luni 3-4.