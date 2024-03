In trasferta. Pro Patria, esame Fiorenzuola: "Avversario di grande qualità»

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda oggi la Pro Patria vuole riprendere la sua marcia dopo lo stop con il L.R. Vicenza. "Gli avversari del Fiorenzuola - spiega mister Colombo - stanno puntando molto su questa partita, arrivano da un girone di ritorno importante, hanno dimostrato di non essere la squadra dell’andata e hanno messo in difficoltà il Mantova, il Vicenza e l’Atalanta. Hanno espresso il loro calcio: è una squadra che ha coraggio e vuole giocare, che non ha paura". "Noi - aggiunge - dobbiamo avere il livello di guardia altissimo, perché per noi è una partita difficile. La squadra avversaria ha un’identità forte, si vede che crede in quello che fa. Rispettiamo un avversario che ha qualità importanti, ma per noi questa è una gara che ci può portare alla salvezza".

PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma, Bertoni, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli.

Luca Di Falco