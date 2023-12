Indiani al lavoro. Fase difensiva sotto esame

AREZZO

Seduta pomeridiana ieri per gli amaranto che hanno ripreso la preparazione in vista del derby di lunedì sera. Oggi è in programma doppio allenamento con Indiani e il suo staff che hanno iniziato a mettere nel mirino la sfida agli umbri. E’ sopratutto la fase difensiva quella sulla quale trovare accorgimenti, cosa che non è ancora riuscita visto che la squadra continua a subire gol con troppa facilità. A centrocampo, complice anche la squalifica di Foglia, pare scontato il ritorno dal primo minuto di Mawuli, rimasto inizialmente in panchina a Sassari. Il ghanese avrà il compito di dare sostanza alla mediana in una partita che si annuncia intensa da un punto di vista agonistico. Le indicazioni della settimana serviranno anche per capire come verrà composto il tridente offensivo dove l’unico intoccabile è Gucci. Gaddini potrebbe avere un’altra occasione dopo la rete contro la Torres. Non è escluso, però, che la scelta stavolta possa ricadere su un giocatore più esperto come Guccione.