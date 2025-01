Real Metauro Loberti: "Puntiamo in alto"

Cinque vittorie di cui due conseguite in trasferta, hanno caratterizzato l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Prima categoria (girone A). Un turno che ha confermato al primo posto il San Costanzo e che vede 6 squadre raggruppate nell’arco di 9 punti.

I numeri. La Falco Acqualagna dopo quattro vittorie consecutive ha incamerato 3 pareggi. L’attacco più prolifico del girone è quello dell’Avis Montecalvo (33 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 6 reti). Il Peglio di mister Giorgini vanta la miglior difesa del torneo (solo 11 le reti subite). La Falco Acqualagna è il team più votato ai pareggi (7).

Il commento sul campionato è di Alessandro Loberti, classe 2001, attaccante della Nuova Real Metauro ed ex Fermignanese e altre esperienze divise divisi tra Fossombrone, Ancona e Marina. Loberti è ritornato disponibile dopo un infortunio per la trasferta di sabato ad Apecchio. "Da quello che ho visto finora posso dire – commenta Loberti – che quest’anno sicuramente è un campionato molto livellato dove in ogni partita nessuno ti regala niente. Tutte le squadre che abbiamo incontrato hanno comunque giocatori bravi e anche di categorie superiori. Ci sono tante compagini che ambiscono al premio più alto, basta guardare la classifica dove in 5 punti ci sono ben 5 squadre. Per quello che riguarda a noi cerchiamo di rimanere concentrati partita dopo partita, cercando di portare a casa sempre la massima posta messa a disposizione. Sicuramente nel girone di ritorno ci aspetta un campionato il doppio più difficile rispetto all’andata, con squadre che devono salvarsi e altre che vogliono provare ad allungare la vetta della classifica. Noi sicuramente abbiamo un’ambizione alta e proveremo a lottare fino all’ultima gara, ma il destino dipenderà solo da noi stessi. Personalmente sono dovuto stare fuori per tante partite per problemi fisici. Sono fiducioso per il girone di ritorno che ci aspetterà e che già è iniziato".

Il trainer della Falco Acqualagna Emiliano Cappelli così giudicato il campionato: "Non c’è una squadra ammazza campionato, c’è molto equilibrio. Un torneo aperto, il girone di ritorno è un campionato nel campionato nel senso che molte squadre si sono rinnovate e poi bisogna fare i conti con l’influenza e gli infortuni".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 16 partite è la seguente: 12 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 7 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Salvatore Saurro (San Costanzo) e Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna). 6 reti: Luca Braccioni (Peglio), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio) e Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo). 5 reti: Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano), Mattia Pagnini (Pantano), Thomas Santarelli (Avis Montecalvo), Bernardino Paoli (Peglio), William Cecchini (Major), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova). Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico) e Federico Balducci (Avis Montecalvo). 4 reti: Francesco Messina (Atletico Mondolfo), Matteo Dionisi (Tavernelle), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Matteo Galdenzi e Matteo Agostini (Csi Delfino), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Luca Palazzi (Mercatellese), Vito Emanuele Creatore (San Costanzo), Lorenzo Alessandri (Falco Acqualagna), Mattia Mazzanti (Real Altofoglia), Davide Vaierani (Real Altofoglia).

La squadra della settimana. 1)Michelizzi (Atletico Mondolfo 1952), 2) Di Addario (Avis Montecalvo), 3) Furlani (Tavernelle), 4)Vaierani (Real Altofoglia), 5)Sensori (Muraglia), 6)Magi (Csi Delfino Fano), 7)Andrea Nesi (Osteria Nuova), 8) Giuliani (Nuova Real Metauro), 9)Bernacchia (Aduax Piobbico), 10)Esposito (Maior), 11) Saurro (San Costanzo). All. Pistarelli (San Costanzo).

Amedeo Pisciolini