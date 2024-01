Indiani non ha dubbi: "Tutto è cambiato grazie al derby"

AREZZO

Non poteva iniziare meglio di così il 2024 amaranto. L’Arezzo vince, convince e non subisce gol per la terza partita consecutiva. Il tecnico Paolo Indiani (nella foto) ovviamente non nasconde la propria soddisfazione per il successo e la prestazione: "Abbiamo disputato davvero una bella gara. Ho contato diciassette conclusioni verso la porta avversaria. Alla fine ci siamo un po’ abbassati forse per paura di non vincere, ma nel complesso va benissimo così". Se c’era il timore che la sosta avesse tolto qualche certezza alla squadra, questo è stato spazzato via da una prova eccellente sotto tutti i punti di vista: "Avevo visto dagli allenamenti in settimana che stavamo bene e la partita lo ha confermato. Abbiamo ricominciato da dove abbiamo finito. C’era bisogno di staccare mentalmente ma la squadra ha subito riattaccato la spina".

Oltre all’autore del gol Pattarello, Indiani dà una nota di merito a Gaddini, uno dei migliori: "Lo avevamo visto in crescita nell’ultimo mese, anche quando era subentrato. Abbiamo deciso di dargli fiducia e ci ha ripagato con un’ottima prova". La sensazione è che il derby vinto abbia dato morale e consapevolezza al gruppo. Indiani conferma: "Sì, dalla vittoria col Perugia qualcosa è cambiato. Non prendiamo gol da tre turni ed è merito di tutta la squadra, anche perché Trombini è sempre poco impegnato". Uno dei protagonisti di queste ultime gare senza subire gol è senz’altro Chiosa: "Abbiamo trovato la solidità difensiva che era stato il nostro tallone d’Achille nella prima parte di stagione".