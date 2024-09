Infermeria: il punto dopo l’infortunio del fantasista con l’Under21. Fazzini, domani la verità

Giornata di riposo oggi per l’Empoli, che riprenderà domani pomeriggio al Sussidiario la propria preparazione in vista della sfida di sabato prossimo alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena contro la Juventus. Il programma proseguirà poi con le consuete sedute al mattino fino a venerdì con gli ultimi due giorni che saranno però a porte chiuse. Intanto a tenere banco sono le condizioni di Fazzini (in foto), uscito per infortunio giovedì scorso dopo pochi minuti della gara di qualificazione all’Europeo Under 21 contro San Marino. Il fantasista azzurro ha accusato un problema muscolare e domani se ne dovrebbe sapere di più sull’entità dell’infortunio.

Nel frattempo ieri la squadra ha terminato una settimana dedicata alla parte atletica, con il chiaro obiettivo di mettere ancora maggior benzina nelle gambe e portare tutti più o meno allo stesso livello di condizione fisica. Da questo punto di vista continuano a crescere De Sciglio, che ha lavorato ancora a parte come Belardinelli e Zurkowski, Anjorin, Sambia e Pellegri mentre sono ancora out Perisan ed Ebuehi. Dal punto di vista tecnico-tattico, invece, l’allenatore ha continuato a lavorare sul 3-4-2-1 con esercitazioni mirate alle varie fasi di gioco.