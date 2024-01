Iniziativa dell’associazione nata per Stefano Piccardi e la Fiorentina. Che festa per ’Cipo’. Visita al Viola Park

Calcio e solidarietà si uniscono in un filo diretto che da Grassina porta al Viola Park. Grande merito all’associazione Amici del Cipo Onlus, attivi da 10 anni a sostegno di un giovane di Grassina affetto da sclerosi multipla. Stefano Piccardi, classe 1976, da tutti conosciuto come Cipo, ha avuto precedenti calcistici nella squadra del paese ed è stato poi colpito da questa grave malattia. I tanti amici del mondo del calcio e del paese non si sono tirati indietro ed hanno formato un’associazione per sostenerlo a livello economico per le cure, con amicizia e il piacere di stare insieme.

Al Cipo è stato fatto un bellissimo regalo, per lui amante del calcio, la visita al Viola Park a Bagno a Ripoli. "Una esperienza che rimarrà nel cuore di tutti noi - afferma David Mechi, consigliere dell’associazione e fra i promotori dell’iniziativa -. Siamo stati ospiti della Acf Fiorentina e ringraziamo per la disponibilità il direttore Joe Barone per essere venuto a fare gli onori di casa e per il simpatico siparietto con il Cipo che gli ha chiesto di comprare un giocatore, ma bono e in particolar modo Laura Quinti per la pazienza, insieme al sindaco Francesco Casini che ci è sempre vicino. Un grazie speciale a super Dudu, magazziniere viola e grassinese doc, che ci è venuto a salutare donando un pallone firmato dai giocatori".

Tante sono le iniziative portate avanti dall’associazione Amici di Cipo con tanti amici pronti a scendere in campo. "In passato abbiamo giocato a calcio insieme - fa presente David Mechi - e a Grassina tutti conoscono il Cipo e gli vogliono bene. L’ultima iniziativa è stata la visita al Viola Park, ma voglio ricordare l’aiuto che i tifosi Brigate del Grassina hanno rivolto spesso con affetto. Eravamo presenti per la raccolta fondi a Prim’Olio, tutti gli anni viene festeggiato il compleanno di Stefano Piccardi a Mondeggi con 300 persone, altri eventi con le botteghe di Bagno a Ripoli. Un’amicizia che dura nel tempo e che speriamo non finisca mai".

Francesco Querusti