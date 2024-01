Inter-napoli. Designazione di lusso. Rapuano si ‘prende’ la Supercoppa

Antonio Rapuano si ‘prende’ la Supercoppa italiana. La scelta è stata fatta. Domani sera (alle 20) sarà il 38enne riccionese, fischietto della sezione di Rimini, ad arbitrare la finale in Arabia Saudita tra Napoli e Inter. Con lui gli assistenti Colarossi e Tolfo, il quarto ufficiale di gara Di Bello e gli arbitri Var Di Paolo e Aureliano. Un’occhiata ai precedenti con le due squadre. Rapuano ne ha quattro con il Napoli, tre positivi e uno negativo: le vittorie contro il Sassuolo (il 6-1 nella stagione 2021-2022 e il 4-0 della stagione successiva), il pesante ko interno per mano del Milan (0-4 nella scorsa stagione) e, più recentemente, il 2-0 alla Salernitana dello scorso novembre. Solo due i precedenti con l’Inter: la scorsa stagione la sconfitta a San Siro con l’Empoli (0-1) e la recentissima vittoria per 5-1 a Monza di solo una settimana fa. Ora la Supercoppa italiana per Rapuano che in questa stagione ha arbitrato otto gare in serie A e due in serie B. Il fischietto della sezione di Rimini ha diretto la sua prima partita nella massima serie italiana nel 2017: Torino-Sassuolo con vittoria per 5-3 dei granata.